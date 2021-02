Les États-Unis prêts à parler à l’Iran de la relance de l’accord nucléaire

Le chef suprême de l’Iran Ali Khamenei. Téhéran a réagi froidement à la nouvelle

Les États-Unis ont déclaré jeudi qu’ils étaient prêts à parler à l’Iran du retour des deux pays à un accord de 2015 visant à empêcher Téhéran d’acquérir des armes nucléaires, cherchant à relancer un accord que Washington a abandonné il y a près de trois ans.

Cette décision reflète le changement dans l’administration américaine, le secrétaire d’État Antony Blinken soulignant la position du président Joe Biden selon laquelle Washington reviendrait à l’accord si Téhéran se conformait pleinement à l’accord.

L’Iran a réagi froidement à l’idée, avancée par M. Blinken lors d’une réunion vidéo avec les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne – un groupe connu sous le nom d’E3 – réunis à Paris.

« Si l’Iran revient dans le strict respect de ses engagements dans le cadre du Plan d’action global conjoint, les États-Unis feront de même et sont prêts à engager des discussions avec l’Iran à cette fin », a déclaré un communiqué conjoint des quatre pays.

L’Iran a commencé à violer l’accord en 2019, environ un an après le retrait de Donald Trump et la réimposition des sanctions économiques, et a accéléré ses violations ces derniers mois.

Cela intervient alors qu’un ancien conseiller américain à la sécurité nationale a exhorté Boris Johnson à mener un nouvel accord avec l’Iran et a remis en question la valeur de la relance de l’accord de 2015.

Écrivant dans The Telegraph, John Bolton a déclaré que « le monde a radicalement changé depuis le départ de l’Amérique en 2018 » et a accusé la Maison Blanche de ne pas avoir saisi la nouvelle réalité dans la région.

« La ferveur idéologique de l’Iran n’est pas atténuée, alors même que sa menace grandit », a déclaré M. Bolton. « L’administration Biden ne comprend pas ce point.

« Le gouvernement Johnson se ferait un énorme service à lui-même et à Biden en pensant stratégiquement à l’Iran et en ne se contentant pas de reprendre les erreurs du passé. »



Un responsable américain a déclaré à Reuters que Washington répondrait positivement à toute invitation de l’Union européenne à des pourparlers entre l’Iran et les six grandes puissances qui ont négocié l’accord initial: la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et les États-Unis.

« Nous sommes prêts à nous présenter si une telle réunion devait avoir lieu », a déclaré le responsable à Reuters, après qu’un haut responsable de l’UE eut lancé l’idée de convoquer de telles discussions. On ne sait pas si des pourparlers pourraient avoir lieu, encore moins quand et où.

Répondant à la déclaration des quatre pays, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Washington devrait faire le premier pas.

« Au lieu de faire des sophismes et d’imposer le fardeau à l’Iran, l’E3 / UE doit respecter ses propres engagements et exiger la fin de l’héritage du #EconomicTerrorisme de Trump contre l’Iran », a déclaré Zarif dans un tweet.

« Nos mesures correctives sont une réponse aux violations des États-Unis / E3. Supprimez la cause si vous craignez l’effet », a-t-il poursuivi. « Nous suivrons ACTION avec (avec) action. »

Zarif a précédemment signalé une ouverture à des pourparlers avec Washington et les autres parties sur la relance de l’accord.

L’administration Biden a informé Israël à l’avance qu’elle était prête à parler à l’Iran, selon Reuters.

Les collaborateurs de M. Biden voulaient éviter de aveugler Israël, l’ennemi régional de l’Iran, sur les plans américains. Mais le président américain n’a pas directement informé Benjamin Netanyahu du changement de politique lorsqu’il s’est exprimé pour la première fois mercredi, a déclaré la source. M. Netanyahu a clairement indiqué qu’il s’opposait fermement à un retour américain à l’accord.