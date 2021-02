Les États-Unis prêts à parler à l’Iran de la relance de l’accord nucléaire

Un responsable américain a déclaré à Reuters que Washington répondrait positivement à toute invitation de l’Union européenne à des pourparlers entre l’Iran et les six grandes puissances qui ont négocié l’accord initial: la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et les États-Unis.

« Nous sommes prêts à nous présenter si une telle réunion devait avoir lieu », a déclaré le responsable à Reuters, après qu’un haut responsable de l’UE eut lancé l’idée de convoquer de telles discussions. On ne sait pas si des pourparlers pourraient avoir lieu, encore moins quand et où.

Répondant à la déclaration des quatre pays, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Washington devrait faire le premier pas.

« Au lieu de faire des sophismes et d’imposer le fardeau à l’Iran, l’E3 / UE doit respecter ses propres engagements et exiger la fin de l’héritage du #EconomicTerrorisme de Trump contre l’Iran », a déclaré Zarif dans un tweet.

« Nos mesures correctives sont une réponse aux violations des États-Unis / E3. Supprimez la cause si vous craignez l’effet », a-t-il poursuivi. « Nous suivrons ACTION avec (avec) action. »

Zarif a précédemment signalé une ouverture à des pourparlers avec Washington et les autres parties sur la relance de l’accord.

L’administration Biden a informé Israël à l’avance qu’elle était prête à parler à l’Iran, selon Reuters.

Les collaborateurs de M. Biden voulaient éviter de aveugler Israël, l’ennemi régional de l’Iran, sur les plans américains. Mais le président américain n’a pas directement informé Benjamin Netanyahu du changement de politique lorsqu’il s’est exprimé pour la première fois mercredi, a déclaré la source. M. Netanyahu a clairement indiqué qu’il s’opposait fermement à un retour américain à l’accord.