Les États-Unis prêts à donner à l’Ukraine des bombes à fragmentation controversées

Confrontée à une pénurie inquiétante de munitions d’artillerie, à une contre-offensive qui tarde à se lancer et à des appels de plus en plus désespérés de Kiev pour plus d’armements, l’administration Biden est confrontée à une décision imminente sur l’opportunité de fournir à l’Ukraine des bombes à fragmentation controversées. « Nous pensons au DPICM depuis longtemps », a déclaré vendredi le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, au National Press Club, faisant référence aux munitions conventionnelles améliorées à double usage. « Oui, bien sûr, il y a un processus de prise de décision en cours. »

Ces dernières semaines, de hauts responsables de l’administration et de la défense ont contacté Capitol Hill et des alliés longtemps opposés à l’utilisation d’armes à sous-munitions pour faire valoir qu’elles sont nécessaires sur le champ de bataille ukrainien et fournir des assurances sur la manière dont elles seraient utilisées. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer a appelé les législateurs pour évaluer le niveau de confort sur la question, selon des personnes familières avec les conversations, bien qu’on leur ait dit qu’une décision finale n’avait pas encore été prise.

Les États-Unis ont conclu il y a des mois que les armes à sous-munitions pourraient être un outil efficace contre l’avancée des troupes russes et des mercenaires du groupe Wagner, selon une évaluation du renseignement de janvier qui faisait partie d’une mine de documents classifiés divulgués obtenus par le Washington Post. L’évaluation est intervenue au milieu de la bataille brutale de plusieurs mois pour la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont constaté que les Russes avaient tendance à se masser avant un assaut, ce qui les rend vulnérables aux armes à sous-munitions, des obus contenant des dizaines voire des centaines de petites bombes dispersées sur une zone. Les armes « augmenteraient probablement la [Ukrainian military’s] efficacité contre les vagues d’assaut parce qu’une arme à sous-munitions présente la même létalité que 10 obus d’artillerie de 155 mm contre l’infanterie groupée », indique le document top secret, faisant référence aux munitions utilisées par les obusiers que les États-Unis ont fournies à l’Ukraine et qui sont maintenant en bref fournir.

A cette époque, le président Biden s’y était opposé. « Selon notre propre politique, nous sommes préoccupés par l’utilisation de ce type de munitions », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, en décembre, en réponse à des questions sur les demandes d’armes de Kiev.

La Maison Blanche est en train de revoir sa position, selon plusieurs responsables américains qui, comme d’autres dans ce rapport, se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat sur la question sensible. « Nous avons toujours dit que notre aide à la sécurité évoluerait à mesure que les conditions du champ de bataille évoluaient, et cela continue d’être le cas », a déclaré un responsable. « Ces dernières semaines, nous avons constaté un besoin croissant d’armes à sous-munitions… qui pourraient aider à faire face à toute pénurie de munitions qui [Ukraine] pourrait autrement faire face.

Un autre responsable a déclaré que le département d’État était depuis longtemps opposé à l’utilisation des bombes à fragmentation, mais que le secrétaire d’État Antony Blinken avait retiré ses objections alors que le Pentagone attend la décision finale de Biden.

La préoccupation restante de l’administration est autant centrée sur l’optique d’un tel mouvement, en particulier entre alliés, que sur l’efficacité militaire des armes à sous-munitions sur le champ de bataille ukrainien et le danger à long terme qu’elles pourraient représenter pour les civils.

« Nos analystes militaires ont confirmé que les DPICM seraient utiles en particulier contre les positions russes creusées », a déclaré Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense chargée de la Russie et de l’Ukraine, aux législateurs lors d’une audition au Congrès la semaine dernière. « La raison pour laquelle vous n’avez pas vu d’avancée dans la fourniture de cette capacité est liée à la fois aux restrictions existantes du Congrès sur la fourniture de DPICM et aux préoccupations concernant l’unité alliée », a ajouté Cooper.

Pendant des années, le Congrès a inséré dans ses approbations budgétaires un moratoire sur l’exportation des armes, bien qu’il existe des dispositions permettant au président de lever l’interdiction. Le président Donald Trump a supprimé une stipulation politique stipulant que le taux de bombes non explosées, connues sous le nom de ratés, ne pouvait pas dépasser 1 %.

Les États-Unis sont l’un des quelque quatre douzaines de pays – dont une poignée d’autres membres de l’OTAN ainsi que la Russie, la Chine et l’Ukraine – qui conservent des stocks d’armes à sous-munitions et ont refusé de rejoindre plus de 120 autres pays qui ont signé une convention internationale interdisant leur utilisation, transfert ou production.

Les armes, qui peuvent être lancées par l’artillerie, des roquettes, des bombes et des missiles, explosent en l’air au-dessus d’une cible, libérant petites sous-munitions sur des centaines de mètres.

Les organisations de défense des droits de l’homme et d’autres gouvernements ont dénoncé leur utilisation comme intrinsèquement inhumaine et aveugle, documentant à quel point ces armes ont mutilé et tué des milliers de civils dans le monde, notamment en raison de leur propension à laisser des ratés éparpillés sur le sol. Ces charges explosives peuvent être déclenchées longtemps après la fin d’un conflit militaire.

Des civils ont été mutilés par des bombes à fragmentation dans des endroits comme le Vietnam et le Laos des décennies après leur largage, ce qui souligne leur mal persistant. Les critiques disent que leur utilisation dans ce conflit rendrait probable que le dernier Ukrainien à mourir d’une bombe lancée pendant cette guerre n’est pas encore né.

« Ils sont aveugles et ils font du mal aux civils », a déclaré Sarah Yager, directrice de Human Rights Watch à Washington. « Nous parlons également de briser une norme mondiale contre l’utilisation des armes à sous-munitions, du moins pour les pays qui croient en l’humanité même en temps de guerre. »

Selon l’organisation à but non lucratif Landmine and Cluster Munition Monitor, les États-Unis ont utilisé ces armes dans un certain nombre de conflits passés, notamment en Asie du Sud-Est dans les années 1960 et 1970 et en Irak en 2003. L’Arabie saoudite a utilisé des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis au Yémen en 2009. , précise le groupe.

Les troupes ukrainiennes pourraient également être mises en danger par leur propre utilisation des armes. L’utilisation généralisée de bombes à fragmentation par les États-Unis pendant la guerre du golfe Persique a parfois interrompu les opérations de combat « parce que les unités avaient peur de rencontrer des munitions non explosées », selon un rapport du Government Accountability Office de 1993 qui détaillait comment les troupes américaines avaient été tuées par des munitions ratées pendant et après la guerre.

« Ces ratés sont dangereux parce qu’ils se déclenchent si facilement, ce qui en fait une menace pour tous ceux qui pénètrent dans une zone où ils ont été tirés », a déclaré Brian Castner, conseiller principal en matière de crise à Amnesty International et ancien technicien des bombes de l’armée de l’air. « C’est comme disperser des pièges aléatoires sur le champ de bataille. »

Le ministère de la Défense n’a pas confirmé si les États-Unis produisent encore des armes à sous-munitions et on ne sait pas ce qui reste disponible dans son arsenal pour fournir l’Ukraine. Beaucoup ont été mis hors service et convertis à d’autres usages, tels que des cycles de formation, a déclaré Mark Cancian, conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales.

Les responsables américains affirment que Moscou et, dans une moindre mesure, Kiev ont utilisé des armes à sous-munitions en Ukraine depuis l’invasion du président russe Vladimir Poutine. Ils soutiennent que les armes à sous-munitions produites aux États-Unis ont un taux d’échec bien inférieur à celles produites par d’autres pays. Mais les estimations du taux de ratés des DPICM varient considérablement ; le ministère de la Défense a déjà estimé un taux de ratés de 14 % pour certaines armes à sous-munitions américaines. Les critiques disent que le Pentagone n’a pas fourni de données mises à jour fiables.

« Malheureusement, de nombreuses régions de l’Ukraine sont déjà fortement minées ou contiennent des munitions non explosées », a déclaré un responsable américain, ajoutant que les États-Unis continueraient à fournir une assistance pour les retirer « que nous fournissions nous-mêmes ou non des armes à sous-munitions ». .”

Alors que l’administration a fait valoir ses arguments et que la guerre entre dans sa deuxième année, de nombreux alliés américains sont prêts à n’émettre que des objections symboliques, bien que l’Espagne et l’Allemagne s’y opposent plus fermement, selon des responsables européens et d’autres personnes familiarisées avec leurs réactions à l’effort de lobbying.

À Washington, de nombreux législateurs républicains plaident depuis longtemps pour le transfert, et l’utilisation d’armes à sous-munitions bénéficie d’un soutien bipartite croissant.

Le représentant Adam Smith (Wash.), Le plus grand démocrate du House Armed Services Committee, a déclaré qu’il était ouvert à discuter de la question, déclarant le mois dernier au Council on Foreign Relations que bien qu’il n’était pas « favorable à la propagation des armes à sous-munitions dans le monde… si ces armes sont utiles, alors c’est quelque chose que je pense que nous devons considérer.

Mais le représentant Jason Crow (D-Col.), un vétéran de l’armée, s’est dit préoccupé par un changement de politique administrative sans autre consultation.

« Fournir des armes à sous-munitions serait un changement par rapport à une politique assez ancienne qui a des conséquences sur les champs de bataille actuels et futurs. « Je ne prends pas ça à la légère. C’est pourquoi j’essaie d’obtenir plus d’informations pour comprendre ce que ce serait exactement », a déclaré Crow, qui a été informé par le Pentagone la semaine dernière et a envoyé une lettre jeudi au secrétaire à la Défense Lloyd Austin demandant des données sur le taux de DPICM. nippes.

Les armes à sous-munitions ne sont qu’une des nombreuses armes que l’Ukraine demande de toute urgence alors que ses forces s’efforcent de percer les redoutables défenses russes à plusieurs niveaux lors de la contre-offensive lancée il y a plusieurs semaines. Les inquiétudes exprimées par les responsables américains concernant le lent démarrage des opérations ukrainiennes se sont maintenant multipliées alors que les gains sur le champ de bataille s’arrêtent.

Dans une interview cette semaine avec The Post, le général Valery Zaluzhny, le plus haut officier militaire ukrainien, a exprimé sa frustration face au rythme de livraison des armes par les donateurs et les inquiétudes croissantes exprimées par les bailleurs de fonds occidentaux. « [W]Sans être entièrement équipés, ces plans ne sont pas du tout réalisables », a déclaré Zaluzhny.

Cette semaine, des responsables américains ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucune décision imminente de fournir des systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), qui ont une portée de près de 200 milles – quatre fois la distance des munitions américaines actuellement fournies – à l’Ukraine. En plus des inquiétudes concernant l’utilisation par Kiev des missiles pour potentiellement tirer à travers la frontière russe, le Pentagone en a une quantité limitée et s’inquiète de l’état de préparation des États-Unis.

Mais la plus grande inquiétude est la diminution des stocks de munitions américains et alliés pour les obusiers lourds et autres pièces d’artillerie de précision livrés l’été dernier. Les pays donateurs reconnaissent qu’ils ne peuvent pas produire suffisamment pour répondre au taux élevé de demande de l’Ukraine face à des stocks russes plus importants.

John Hudson, Dan Lamothe et Abigail Hauslohner ont contribué à ce rapport.

