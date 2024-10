Cette déclaration intervient moins d’un mois après que la Russie a annoncé des changements dans sa doctrine en réponse à l’implication croissante de l’Occident dans le conflit ukrainien.

Washington est prêt à dialoguer avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord sur les questions de sécurité nucléaire, a déclaré dimanche le président américain Joe Biden. Dans une déclaration félicitant les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année, l’organisation japonaise de lutte contre les armes nucléaires Nihon Hidankyo, Biden a appelé les puissances mondiales à continuer de prendre des mesures pour rendre le monde plus sûr en le débarrassant des armes nucléaires.

Nihon Hidankyo a été formé par des survivants des attaques atomiques américaines sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki pendant les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale. L’organisation a reçu le Prix de la Paix cette année « pour ses efforts visant à parvenir à un monde sans armes nucléaires », selon un communiqué publié vendredi par le Comité Nobel norvégien.

Biden a félicité Nihon Hidankyo pour « leur travail historique pour garantir que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées. » Il a exprimé son désir de travailler conjointement avec d’autres puissances nucléaires sur les moyens de réduire la menace nucléaire.

« Les États-Unis sont prêts à engager des négociations sans conditions préalables avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord pour réduire la menace nucléaire. Il n’y a aucun avantage pour nos nations ou pour le monde à empêcher les progrès en matière de réduction des arsenaux nucléaires », » a déclaré le président américain.















Cependant, ces sentiments semblent aller à l’encontre des changements annoncés dans la stratégie nucléaire américaine au début de cette année. Le New York Times a rapporté en août que l’administration Biden avait approuvé une nouvelle version de la doctrine américaine ordonnant au pays de se préparer à d’éventuelles confrontations nucléaires coordonnées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

Les États-Unis possèdent le deuxième plus grand arsenal nucléaire au monde après la Russie. Moscou a toujours souligné qu’elle ne souhaitait pas recourir à l’arme nucléaire. Cependant, le mois dernier, la Russie a annoncé des changements critiques dans sa propre doctrine nucléaire en réponse aux délibérations des États-Unis et de leurs alliés sur l’opportunité d’autoriser l’Ukraine à utiliser des armes de fabrication étrangère pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie.

La nouvelle stratégie de Moscou envisagera une agression contre la Russie et son plus proche allié, la Biélorussie. « par tout État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire » comme un « attaque conjointe » cela pourrait déclencher une réponse nucléaire.

Commentant dimanche la nouvelle doctrine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que la Russie avait raison d’apporter ces changements, car ils peuvent contribuer à empêcher une nouvelle escalade du conflit ukrainien en « refroidissement » Occidental «têtes brûlées».