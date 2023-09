Les États-Unis pressent l’Arabie Saoudite de massacrer des migrants à la frontière avec le Yémen

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden fait pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle identifie quels des éléments de ses forces de sécurité auraient massacré des migrants le long de la frontière du royaume avec le Yémen, une étape qui marquerait une avancée vers la détermination des responsabilités dans les abus signalés et aiderait les États-Unis à établir s’ils ont fourni des armes ou une formation à ces unités.

Riyad a catégoriquement nié les allégations contenues dans le rapport explosif de Human Rights Watch de la semaine dernière, qui décrivait les meurtres, mutilations et abus généralisés de migrants et de demandeurs d’asile éthiopiens par les forces gouvernementales saoudiennes positionnées le long de la frontière.

Les États-Unis ont exprimé publiquement leur inquiétude face aux informations faisant état de violences contre des civils, qui ont circulé parmi les diplomates et les responsables de l’ONU pendant plus d’un an avant d’être portées à la connaissance du grand public, et ont demandé une enquête saoudienne.

Des responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations diplomatiques sensibles, affirment qu’ils poussent également les Saoudiens à identifier les unités. qui, selon des témoins oculaires et des victimes, a utilisé des mortiers, des tirs d’armes légères et des exécutions à courte portée pour tuer des centaines, voire des milliers de personnes, dont beaucoup de femmes et d’enfants.

Human Rights Watch, qui a analysé des vidéos et des images satellite et interrogé des survivants pour son rapport, a déclaré que les abus pourraient constituer des crimes contre l’humanité s’ils se produisaient dans le cadre d’une politique gouvernementale.

Michael Ratney, l’ambassadeur de Washington à Riyad, a discuté de ces allégations avec les dirigeants saoudiens ce mois-ci, avant la publication du rapport, cherchant à transmettre ce qu’un haut responsable du Département d’État a décrit comme « la gravité des allégations qui allaient être rendues publiques, et… le Il est important que les Saoudiens prennent cela au sérieux.

Le gouvernement saoudien a répondu aux allégations du rapport de Human Rights Watch en dénonçant « des rapports politisés et trompeurs… lancés à plusieurs reprises pour des objectifs suspects ».

Les responsables américains ont refusé de dire quelles mesures l’administration Biden pourrait prendre si le gouvernement saoudien continue de rejeter les appels américains. Mais, a déclaré le responsable du Département d’État, « nous ne relâcherons pas nos propres inquiétudes quant à la façon dont cela a été géré et notre détermination à ce qu’une enquête soit menée ».

L’administration Biden – qui considère l’Arabie saoudite comme son plus grand client pour les ventes militaires à l’étranger – a cherché à se distancier des gardes-frontières du royaume, qui sont principalement chargés de sécuriser la frontière du pays. Mais des responsables ont confirmé à la suite de la publication du rapport que l’armée américaine avait mené une formation approfondie des gardes-frontières sur une période de huit ans, commençant en 2015 et ne se terminant que le mois dernier.

Des responsables de la Défense et du Département d’État ont déclaré que le programme de huit ans, exécuté par le Commandement d’assistance à la sécurité de l’armée (USASAC), était axé sur la division maritime des gardes-frontières saoudiens, formant des troupes à la protection des infrastructures et à la sécurité maritime.

Ils ont reconnu qu’ils ne peuvent pas exclure que des entraînements ou des armes américaines aient pu être attribués aux forces derrière les attaques présumées de migrants car, à l’instar des chercheurs et des responsables de l’ONU, ils n’ont pas été en mesure d’identifier de manière indépendante quelles unités auraient pu être impliquées et l’Arabie saoudite n’a pas été en mesure d’identifier de manière indépendante les unités qui auraient pu être impliquées. été disponible avec des détails. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être sûrs que d’autres forces positionnées le long de la frontière yéménite, notamment les Forces terrestres royales saoudiennes, comme on appelle l’armée, n’ont pas été impliquées.

Les États-Unis vendent depuis longtemps des armes lourdes à l’armée saoudienne, notamment des chars Abrams, des véhicules blindés et de l’artillerie.

Un autre haut responsable du Département d’État a déclaré que l’administration regardait en arrière et « épluchait » la coopération américaine en matière de sécurité avec l’Arabie saoudite pour déterminer si elle existait. tout lien avec la composante terrestre des gardes-frontières du pays. Le lieu éloigné des meurtres présumés, le long d’une zone accidentée de la frontière saoudo-yéménite jugée trop dangereuse pour les déplacements réguliers du personnel américain, a également entravé la poursuite de l’enquête.

« Il y a des limites à nos informations sur ce qui se passe à cette frontière, ce que nous pouvons voir et ce que nous savons », a déclaré le responsable. « [That’s] Raison de plus pour renforcer la transparence et les enquêtes, afin de garantir que nous pouvons comprendre ce qui s’est passé là-bas et que nous répondons de manière appropriée à toutes les indications.

Nadia Hardman, chercheuse à Human Rights Watch et auteur du rapport, a déclaré que tout gouvernement fournissant des armes ou une formation Les forces de sécurité étrangères ayant des antécédents de préjudices civils devraient insister sur des moyens efficaces pour garantir que leur soutien ne permette pas de comportements illicites.

« Ce n’est pas vraiment un secret que l’Arabie saoudite a un bilan épouvantable en matière de droits de l’homme », a-t-elle déclaré. « Cela aurait dû être une exigence minimale. »

Le rapport renforce les soupçons de certains législateurs américains quant aux liens de l’administration avec les forces gouvernementales saoudiennes. Le représentant Gregory W. Meeks (DN.Y.), le plus haut démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre, s’est déclaré « profondément préoccupé » par les violences présumées et a déclaré qu’il avait demandé des informations à l’administration sur sa réponse et sur ses éventuels liens avec les États-Unis. avec les forces en présence.

« Les forces saoudiennes doivent immédiatement cesser ces actions brutales et injustifiées et respecter le droit international et les droits humains fondamentaux des migrants », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’ambassade saoudienne à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Ces allégations surviennent à un moment délicat dans les relations américano-saoudiennes, alors que les responsables des deux pays tentent de mettre derrière eux une période de tensions et de récriminations mutuelles.

Cela marque un changement par rapport à il y a un an, lorsque la Maison Blanche avait publiquement réprimandé le royaume pour avoir réduit sa production de pétrole à la suite d’une visite controversée du président Biden. Pendant ce temps, les responsables saoudiens, dirigés par le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du pays, se sont irrités des plaintes américaines concernant le traitement réservé par le royaume aux femmes et aux dissidents et de l’assassinat par des agents saoudiens du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Le prince héritier saoudien menace de causer des souffrances économiques « majeures » aux États-Unis au milieu d’une querelle pétrolière

Les diplomates américains se démènent désormais pour faire avancer leur objectif consistant à obtenir une normalisation saoudienne avec Israël, tandis que Riyad espère obtenir un plus grand soutien militaire et diplomatique des États-Unis alors qu’il tente de se positionner comme un intermédiaire majeur sur la scène mondiale. Le secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré le prince héritier lors d’un voyage dans le royaume en juin, tandis que le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, s’est rendu en visite le mois dernier.

L’Arabie saoudite reste un allié clé des États-Unis en matière de sécurité régionale et un partenaire proche dans les efforts visant à contenir l’Iran. malgré des mesures timides vers un rapprochement avec Téhéran et une relation croissante avec Pékin. Alors qu’un certain soutien militaire direct des États-Unis au royaume a été réduit après que l’armée de l’air saoudienne ait bombardé civils au Yémen, un programme massif de ventes d’armes américaines, d’une valeur de plus de 140 milliards de dollars, se poursuit.

Les responsables américains espèrent également mettre un terme à la longue guerre entre l’Arabie saoudite et les forces houthies liées à l’Iran au Yémen.

Au milieu du carnage et des privations, des dizaines de milliers de migrants désespérés d’Éthiopie, déplacés et menacés par conflit civil dans leur propre pays, ont entrepris le périlleux voyage vers le Yémen dans l’espoir de passer par l’Arabie Saoudite.

Les migrants touchés par les attaques alléguées dans le rapport de Human Rights Watch, bien que incapables d’identifier des unités précises, ont décrit avoir vu des uniformes militaires saoudiens et ont qualifié les personnes impliquées de gardes-frontières. Les responsables notent que l’armée saoudienne et d’autres unités spécialisées ont été déployées à la frontière saoudienne dans le cadre des efforts du royaume pour mettre fin à la contrebande et aux attaques des Houthis.

Human Rights Watch a déclaré avoir identifié un véhicule tactique de conception américaine, un MRAP, dans un poste des forces de sécurité saoudiennes près de la frontière.

Les informations faisant état de violences ont été jugées suffisamment crédibles pour inciter les Nations Unies, en octobre 2022, à envoyer des lettres spéciales de préoccupation aux responsables saoudiens et houthis. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU a cité près de 800 décès parmi les migrants tentant de traverser la frontière du Yémen vers l’Arabie saoudite l’année dernière.

Un ancien responsable des Nations Unies a déclaré que les responsables de l’ONU avaient informé leurs homologues américains des incidents présumés survenus au printemps 2022 et avaient informé l’ambassadeur américain au Yémen, Steven Fagin, en décembre. Les briefings ont été rapportés pour la première fois par le New York Times.

Des responsables du Département d’État ont déclaré que les États-Unis avaient évoqué ces informations avec le gouvernement saoudien et demandé une enquête dès janvier de cette année. Ils ont noté que les abus présumés avaient été soulevés par un haut responsable américain aux Nations Unies en janvier et mentionnés dans le rapport annuel du ministère sur les droits de l’homme en mars.

Dans sa déclaration de la semaine dernière, le gouvernement saoudien a imputé la violence contre les migrants aux « groupes armés qui ont tenté de les forcer à entrer dans le Royaume », et a déclaré qu’il avait fourni des soins médicaux aux victimes.

Des chercheurs et des responsables de l’ONU ont cité des informations sur l’exploitation et les abus des migrants par les passeurs et les autorités houthistes, qui, selon eux, ont parfois utilisé des convois de migrants comme moyen de frapper l’Arabie saoudite. Mais ils soulignent les pertes humaines encore plus importantes dues au recours généralisé à la force par les gardes-frontières saoudiens. Les responsables américains appellent à un examen plus approfondi des abus commis contre les migrants par les Houthis.

Étant donné que la formation de l’USASAC s’est déroulée dans le cadre du programme américain de ventes militaires à l’étranger, ce qui signifie qu’elle a été financée par le gouvernement saoudien, les responsables ont déclaré qu’elle ne nécessitait pas de contrôle spécialisé en vertu de la loi Leahy, qui interdit que les fonds de la Défense ou du Département d’État soient utilisés pour la formation. , équipements ou autres aides aux unités étrangères s’il est déterminé qu’il existe des informations crédibles selon lesquelles elles ont commis une « violation flagrante des droits de l’homme ».

Les responsables ont déclaré que même si la formation financée par des fonds étrangers n’est pas soumise à l’approbation de Leahy, ces programmes sont soumis à un examen parallèle des droits de l’homme conçu pour éviter toute implication dans des unités problématiques.

Tim Rieser, qui a longtemps été conseiller en politique étrangère de l’ancien sénateur Patrick J. Leahy (Démocrate-Vt.), qui a rédigé la loi, a déclaré que même si les restrictions de Leahy pourraient ne pas s’appliquer techniquement, « une administration aurait du mal à faire valoir que [aid] devrait continuer dans une situation où il existe des informations crédibles sur ce type de crimes.