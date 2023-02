Les États-Unis présentent un F-35 en Inde

La Russie fait également la démonstration de ses derniers combattants à Bangalore, mais l’Inde n’a pas non plus fait de démarches pour acheter

Deux avions de chasse américains F-35 ont participé lundi à une démonstration au salon aéronautique Aero India de Bengaluru, marquant la première fois que les derniers chasseurs américains ont atterri sur le sol indien. Dans une confrontation symbolique entre superpuissances, les derniers avions de combat russes ont également fait leurs débuts en Inde.

Le supersonique F-35A Lightning II et le F-35A Joint Strike Fighter ont démontré leurs capacités aériennes dans le ciel avant d’atterrir à la base aérienne de Yelahanka. Les avions se sont rendus à Bengaluru depuis l’Alaska et l’Utah, l’US Air Force apportant également deux F-16, deux F/A-18 et deux bombardiers à longue portée B-1B.

L’attaché de défense américain en Inde, le contre-amiral Michael Baker, a déclaré aux médias indiens que la présence du F-35 visait à démontrer le partenariat stratégique de Washington avec New Delhi.

Cependant, l’Inde n’est pas un allié officiel des États-Unis et ne s’est pas vu offrir la possibilité d’acheter le F-35. Alors que l’armée indienne a intensifié ses achats d’armes américaines après la levée des sanctions américaines en 2001, la plupart de ses systèmes d’armes sont d’origine russe ou soviétique, y compris sa flotte d’environ 250 chasseurs multirôles Sukhoi Su-30.

L’un des deux porte-avions indiens est l’INS Vikrama de construction soviétique, tandis que son char phare est une variante produite localement du T-90 russe. Selon les données du Stockholm Peace Institute, la Russie fournit 46 % des armes importées par l’Inde, les États-Unis fournissant 12 %.

Moscou prévoit de faire la démonstration de son propre rival au F-35, le Sukhoi Su-57, à Aero India, a annoncé la semaine dernière l’exportateur d’armes russe Rosoboronexport. On ne sait toujours pas si le jet volera ou sera mis en exposition statique.

Bien que le gouvernement indien devrait signer des accords de défense d’une valeur de plus de 750 milliards de roupies (9 milliards de dollars) au cours du salon aéronautique de cinq jours, rien n’indique que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi envisage d’ajouter le F-35 ou le Su-57 à son arsenal. Modi a fait de la production d’armes indigènes l’un des principaux objectifs de son administration, et des travaux sont en cours pour développer un avion de combat artisanal de cinquième génération, le HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Dans un discours à Aero India lundi, Modi a déclaré que l’Inde « n’est pas seulement un marché pour les entreprises de défense. C’est aussi un partenaire potentiel de défense. Selon un communiqué de presse du gouvernement, le salon aidera l’Inde à commercialiser ses avions de combat légers HAL Tejas et plusieurs hélicoptères légers auprès d’acheteurs internationaux.