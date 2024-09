Washington conclura la mission internationale dirigée par les États-Unis en Irak au cours des douze prochains mois, comme annoncé dans une déclaration conjointe de l’Irak et des États-Unis. Cette décision intervient dans un contexte d’escalade des tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient, avec Israël et le Hezbollah libanais échangeant des tirs et menaçant d’étendre le conflit à Gaza.

Après des discussions intensives entre la Haute Commission militaire irakienne, les États-Unis et la coalition internationale, la mission militaire américaine passera à un partenariat de sécurité bilatéral, selon le communiqué conjoint publié vendredi par le Département d’État américain. Cette élimination progressive aura lieu au cours des douze prochains mois et se terminera au plus tard en septembre 2025.

Cependant, l’occupation par les forces de la coalition des zones riches en pétrole de la Syrie voisine se poursuivra au moins jusqu’en septembre 2026 pour « Empêcher le retour de la menace terroriste de l’Etat islamique » ajoute le communiqué.

Une commission travaillera sur les mécanismes nécessaires pour faciliter la transition et « assurer la protection physique des conseillers de la Coalition présents en Irak », il a déclaré.















Le Pentagone a souligné que même si la mission américaine évolue, cela ne constitue pas un retrait total.

« Notre empreinte va changer à l’intérieur du pays » La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse vendredi. « Non, les États-Unis ne se retirent pas d’Irak. » a-t-elle ajouté.

Bagdad est engagé depuis au moins neuf mois dans des négociations formelles en vue du retrait des troupes américaines, et des appels similaires de la part de responsables irakiens se poursuivent depuis des années.















Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré la semaine dernière à Bloomberg TV que l’Irak n’avait plus besoin des troupes américaines sur son territoire. « L’Irak de 2024 n’est pas la même chose que l’Irak de 2014. » dit-il. « Nous sommes passés des guerres à la stabilité. »

Les États-Unis ont envahi l’Irak en 2003 sans l’approbation de l’ONU, affirmant que l’État possédait des armes de destruction massive – une affirmation qui s’est par la suite révélée fausse. Les États-Unis « choc et admiration » La campagne de bombardements a dévasté de vastes pans de l’Irak et renversé le gouvernement de Saddam Hussein, laissant le pays dans le chaos et créant un terrain fertile pour les extrémistes tels que l’EI.

Suite à la propagation du groupe terroriste dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak en 2014, les troupes américaines sont revenues dans le pays. Les opérations militaires de la coalition se sont terminées en 2021, laissant environ 2 500 militaires américains comme présence durable en Irak.

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis se préparent à de nouvelles attaques contre leurs forces au Moyen-Orient – ​​Axios

L’hésitation des États-Unis à partir pourrait être liée aux craintes de conséquences désastreuses similaires du retrait américain d’Afghanistan, a noté Bloomberg. Ces derniers mois, des troupes américaines ont été blessées par des attaques de missiles contre des sites militaires américains en Irak et en Syrie, dans un contexte de tensions accrues liées à la campagne israélienne à Gaza.