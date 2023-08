Les États-Unis préparent un « paysage infernal » d’essaims de drones pour la Chine

Le Pentagone espère déployer des milliers de drones dans plusieurs domaines au cours des deux prochaines années

L’armée américaine a lancé un programme visant à développer la technologie des « essaims de drones », visant à déployer un grand nombre de drones sur terre, en mer et dans les airs, a déclaré le numéro deux du Pentagone, suggérant que les nouveaux systèmes sont destinés à un futur conflit avec la Chine. .

S’exprimant lundi lors d’une conférence de la National Defence Industrial Association (NDIA) à Washington, DC, la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, a présenté le programme d’armement, baptisé « Réplicateur » qui vise à déployer des milliers de drones simultanément.

Le responsable a déclaré que même si l’armée américaine bénéficie toujours de systèmes qui sont « grand, exquis, cher et peu nombreux » il a été plus lent à adopter des plateformes qui sont « petit, intelligent, bon marché et nombreux » comme les petits drones faciles à produire. Elle a soutenu que l’armée chinoise dispose d’une supériorité « masse » sur les forces américaines – « plus de navires ; plus de missiles ; plus de gens » – et a souligné la nécessité de surmonter cet avantage grâce à des systèmes d’armes innovants.

« Nous allons contrer le [People’s Liberation Army’s] masse avec notre propre masse, mais la nôtre sera plus difficile à planifier, plus difficile à atteindre et plus difficile à battre. Hicks a déclaré, ajoutant que même si Pékin était « relativement lent et fastidieux » pendant la guerre froide, elle a depuis développé des forces pour « émousse les avantages opérationnels dont nous bénéficions depuis des décennies. »

Pour récupérer ces avantages, Hicks a déclaré que le programme Replicator fonctionnerait pour mettre en œuvre « plusieurs milliers » de drones dans plusieurs domaines, en espérant achever le projet d’ici deux ans.

Bien que Hicks ait partagé quelques autres détails sur l’initiative, l’amiral John Aquilino, qui dirige le commandement américain pour l’Indo-Pacifique, a déclaré que les drones seraient utiles dans un futur conflit avec la République populaire, car ils pourraient frapper un grand nombre de cibles réparties sur une zone géographique. large zone.

« Voici une métrique pour moi : 1 000 cibles pendant 24 heures » Aquilino a déclaré, ajoutant que son commandement a travaillé avec la DARPA pour créer des systèmes qui collecteront et intégreront les données de ciblage pour un théâtre entier plus rapidement qu’auparavant, grâce à un programme nommé « Brise-assaut II. »

« Les composants d’INDOPACOM expérimentent depuis cinq à dix ans bon nombre de ces capacités sans pilote. Ce sera un avantage asymétrique. Les concepts opérationnels sur lesquels nous travaillons vont donc contribuer à amplifier nos avantages dans ce théâtre… il y a un terme, paysage infernal, que nous utilisons », » a poursuivi l’amiral, faisant référence à une guerre potentielle avec la Chine.

Plus tôt cette année, les militaires américains, britanniques et australiens ont organisé une réunion conjointe « essai de capacités » pour présenter de nouveaux systèmes de drones alimentés par l’IA, qui ont été déployés en tant que « essaim collaboratif pour détecter et suivre des cibles militaires » selon le Pentagone. Bien qu’on ne sache pas exactement comment l’intelligence artificielle sera prise en compte dans le programme Replicator, les trois alliés ont mis de plus en plus l’accent sur Pékin dans l’Indo-Pacifique, s’engageant à développer et à déployer de nouvelles capacités militaires dans la région pour contrer la Chine.