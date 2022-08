Les États-Unis préparent un nouveau paquet d’armes pour l’Ukraine – Reuters

La Maison Blanche est prête pour une livraison massive d’armes lourdes et à longue portée à Kiev, rapporte Reuters

Le gouvernement américain serait en train de préparer son plus important transfert d’armes vers l’Ukraine à ce jour, les responsables étant prêts à autoriser une aide militaire supplémentaire d’un milliard de dollars, y compris des plates-formes avancées de roquettes et de missiles et des munitions supplémentaires.

Le nouveau programme d’aide pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, a rapporté Reuters vendredi, citant trois responsables anonymes. Cela porterait le total de l’aide américaine à la sécurité à Kiev à près de 10 milliards de dollars depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Alors que les responsables ont déclaré que le président Joe Biden n’avait pas encore officiellement approuvé le transfert, la proposition actuelle verrait 1 milliard de dollars d’armes expédiées à Kiev, y compris des munitions supplémentaires pour le système de fusée HIMARS, des missiles sol-air NASAMS et jusqu’à 50 véhicules blindés de transport de troupes M113, prétendument dans “médical” une variante.

Un programme d’aide militaire distinct à l’Ukraine a été annoncé lundi, d’une valeur d’environ 550 millions de dollars, et comprenait également des roquettes HIMARS.

Washington a jusqu’à présent envoyé un total de 16 systèmes HIMARS en Ukraine, des plates-formes à plus longue portée capables de frapper des cibles à l’intérieur du territoire russe. Bien que Moscou ait affirmé avoir éliminé certaines des armes du champ de bataille, les responsables militaires américains ont contesté le récit russe, insistant sur le fait que le HIMARS de Kiev reste intact.

Le nouveau transfert massif d’armes intervient également après une décision du Pentagone d’autoriser le personnel militaire américain à soigner les soldats ukrainiens blessés dans un grand hôpital américain de l’ouest de l’Allemagne, bien que la logistique de cet arrangement reste floue, car l’installation se trouve à plus de 1 000 miles. de la capitale ukrainienne et encore plus loin des zones de combat actives dans la région du Donbass.