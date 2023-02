Les États-Unis préparent un nouveau paquet d’armes de 2 milliards de dollars pour l’Ukraine: rapport

Les États-Unis sont prêts à envoyer 2 milliards de dollars supplémentaires de matériel militaire à l’Ukraine.

L’aide devrait être annoncée prochainement, selon des informations.

Une partie de l’aide proviendra de l’Ukraine Security Assistance Initiative.

Les États-Unis préparent une aide militaire d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour l’Ukraine, qui devrait inclure pour la première fois des roquettes à longue portée ainsi que d’autres munitions et armes, selon l’agence de presse Reuters, citant deux responsables américains informés de la situation. plan.

L’aide devrait être annoncée dès cette semaine, ont annoncé mercredi les responsables. Il devrait également inclure des équipements de soutien pour les systèmes de défense aérienne Patriot, des munitions à guidage de précision et des armes antichar Javelin, ont-ils ajouté.

L’un des responsables a déclaré qu’une partie du paquet, qui devrait s’élever à 1,725 ​​milliard de dollars, proviendrait d’un fonds connu sous le nom d’Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), qui permet à l’administration du président américain Joe Biden d’obtenir des armes de l’industrie plutôt que des armes américaines. actions.

Les fonds de l’USAI iraient à l’achat d’une nouvelle arme, la bombe de petit diamètre lancée au sol (GLSDB), qui a une portée de 150 km. Les États-Unis ont rejeté les demandes de l’Ukraine pour le missile ATACMS d’une portée de 300 km.

La portée plus longue de la bombe planée GLSDB pourrait permettre à l’Ukraine d’atteindre des cibles qui étaient hors de portée et l’aider à poursuivre ses contre-attaques en perturbant la Russie plus loin derrière ses lignes.

Le GLSDB est guidé par GPS, peut vaincre certains brouillages électroniques, est utilisable dans toutes les conditions météorologiques et peut être utilisé contre des véhicules blindés, selon SAAB, la société suédoise qui produit l’arme avec Boeing.

La bombe GBU-39, qui fonctionnerait comme l’ogive du GLSDB, a de petites ailes repliables qui lui permettent de planer sur plus de 100 km si elle est larguée d’un avion et touche des cibles aussi petites que 1 m de diamètre.

Les fonds de l’USAI seraient également utilisés pour payer davantage de composants des défenses aériennes HAWK, des systèmes de contre-drone, des radars de contre-artillerie et de surveillance aérienne, du matériel de communication, des drones PUMA et des pièces de rechange pour les principaux systèmes comme Patriots et Bradleys, l’un des officiels. m’a dit.

Il y avait aussi une quantité importante de matériel médical – assez pour équiper trois hôpitaux de campagne – donné par un autre allié, a ajouté le responsable.

La Maison Blanche a refusé de commenter. Le contenu et la taille des paquets d’aide peuvent changer jusqu’à ce qu’ils soient signés par le président.

En plus des fonds de l’USAI, plus de 400 millions de dollars d’aide devaient provenir des fonds de la Presidential Drawdown Authority, ce qui permet au président de puiser dans les stocks américains actuels en cas d’urgence.

Cette aide devait inclure des véhicules anti-mines protégés contre les embuscades (MRAP), des systèmes de lance-roquettes multiples guidés (GMLRS) et des munitions.

Les États-Unis ont envoyé une aide à la sécurité d’une valeur d’environ 27,2 milliards de dollars à l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie le 24 février 2022. La Russie qualifie l’invasion d’« opération spéciale ».