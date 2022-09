Les États-Unis préparent plus d’armes pour l’Ukraine – médias

D’autres armes d’une valeur de 1,1 milliard de dollars pour Kiev doivent être annoncées prochainement, ont déclaré des responsables américains à Reuters.

Washington est en train de finaliser un nouveau programme d’aide militaire pour l’Ukraine au milieu de son conflit avec la Russie, a rapporté mardi Reuters.

L’annonce de la livraison d’armes d’une valeur supplémentaire de 1,1 milliard de dollars à Kiev sera faite “dans les jours à venir,” selon des responsables américains anonymes, qui se sont entretenus avec l’agence de presse.

Le package devrait inclure des lance-roquettes multiples HIMARS et des munitions pour eux, ainsi que des systèmes de contre-drone et de radar, ainsi que des pièces de rechange, une formation et un support technique, ont indiqué les sources.

L’aide sera financée dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine (USAI) du gouvernement, ce qui signifie que le matériel sera spécifiquement acheté pour Kiev auprès de fabricants d’armes américains, et non prélevé sur les stocks américains.

Le paquet viendra s’ajouter à plus de 15 milliards de dollars de soutien militaire déjà fournis au gouvernement du président Vladimir Zelensky par Washington depuis le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine fin février.

Lire la suite L’Ukraine peut utiliser des armes occidentales contre les «territoires saisis par la Russie» – États-Unis

Moscou critique depuis longtemps les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis, le Canada, l’UE, le Royaume-Uni et certains autres pays, arguant qu’elles ne font que prolonger le conflit et augmentent le risque d’une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie.

Les informations sur le prochain programme d’aide militaire américaine à Kiev sont arrivées le jour où les référendums sur l’adhésion à la Russie se sont conclus dans les républiques du Donbass, ainsi que dans les régions ukrainiennes de Zaporozhye et de Kherson. Leurs résultats ont suggéré un soutien écrasant pour faire partie de la Russie, selon les autorités locales.

Les États-Unis ont précédemment déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas les résultats des référendums, quel que soit leur résultat, et ont mis en garde contre davantage de sanctions contre la Russie si elle “Annexes” ces territoires.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mardi que Washington n’avait aucune objection à ce que Kiev utilise des armes fournies par l’Occident pour cibler “Terre ukrainienne” considéré par la Russie comme le sien après les référendums.