Les États-Unis préparent l’Ukraine à une guerre plus agressive avec la Russie

Les États-Unis ont commencé une formation avancée pour les troupes ukrainiennes, y compris la préparation à des combats à grande échelle.

La formation se concentrera sur le combat qui combine des chars, de l’artillerie et des véhicules de combat.

La formation avancée fait allusion à des conflits plus importants à venir, alors que l’Ukraine met en garde contre une nouvelle offensive russe.

Les États-Unis ont commencé dimanche à donner une formation plus avancée aux troupes ukrainiennes, suggérant que les autorités américaines s’attendent à une intensification du conflit au cours des prochains mois, les forces ukrainiennes menant agressivement le combat contre la Russie.

Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains, a déclaré dimanche au Washington Post cette formation avait commencé ce jour-là et visait à rendre les troupes ukrainiennes plus efficaces contre les forces russes, en mettant l’accent sur leur préparation à des combats à grande échelle.

La formation vise à amener les troupes à maximiser l’efficacité des armes combinées : leurs chars, leur artillerie et leurs véhicules de combat, a déclaré Milley, selon le Post.

Environ 500 soldats ukrainiens passeront par sa version initiale, a rapporté le média.

La nouvelle survient alors que l’Ukraine prédit une plus grande offensive de la part de la Russie après un ralentissement hivernal des combats, et que les États-Unis et leurs partenaires envoient leurs armes les plus avancées à ce jour à l’Ukraine.

L’Ukraine a déclaré qu’elle s’attend à une nouvelle offensive russe au printemps, avec les services de renseignement ukrainiens Attention que la Russie prévoit de mobiliser 500 000 soldats supplémentaires à partir de la mi-janvier – un nombre nettement supérieur aux 300 000 soldats que la Russie a mobilisés en septembre et octobre de l’année dernière.

Dans le passé, la formation américaine des troupes ukrainiennes était à plus petite échelle et se concentrait sur l’utilisation d’armes spécifiques qui leur avaient été envoyées, l’Associated Press a rapporté.

Cette dernière formation est conçue pour aider l’Ukraine à mieux lancer des offensives contre la Russie et à contrer les propres attaques de la Russie, a déclaré Milley.

Le Pentagone a annoncé la nouvelle formation en décembre, mais n’a pas précisé quand elle commencerait.

Cela survient également alors que les États-Unis intensifient le type d’armes qu’ils envoient à l’Ukraine.

Dimanche, des soldats ukrainiens a commencé à arriver aux États-Unis pour la formation sur le système de défense antimissile Patriot, que les États-Unis annoncé en décembre qu’il fournirait à l’armée ukrainienne.

D’autres alliés fournissent également des équipements militaires de plus en plus avancés à l’Ukraine, plusieurs pays européens acceptant d’envoyer des chars ukrainiens pour la première fois depuis le début du conflit.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré dimanche qu’il s’attend à ce que davantage d’armes lourdes soient envoyées en Ukraine dans un avenir proche, a déclaré à un média allemand Handelsblatt : “Nous sommes dans une phase décisive de la guerre.”