Les États-Unis préparent le plus gros paquet de sécurité pour l’Ukraine, portant l’engagement à 9,8 milliards de dollars

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé lundi un programme d’assistance à la sécurité d’un milliard de dollars pour l’Ukraine, le plus gros versement à ce jour depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie fin février.

Le prochain programme d’aide militaire, la 18e tranche de ce type, porte l’engagement américain à environ 9,8 milliards de dollars et comprend des munitions pour des armes à longue portée et des véhicules blindés de transport médical.

L’ensemble comprend des munitions supplémentaires pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité ou HIMARS, 75 000 cartouches de munitions d’artillerie de 155 mm, 20 systèmes de mortier de 120 mm et 20 000 cartouches de munitions de mortier de 120 mm ainsi que des munitions pour les systèmes de missiles sol-air avancés nationaux. ou NASAMS.

Les HIMARS, fabriqués par le géant de la défense Lockheed Martin, sont conçus pour tirer une variété de missiles à partir d’un camion mobile de 5 tonnes et figurent en bonne place sur les listes de souhaits ukrainiens.

Le Pentagone enverra également 1 000 Javelins, des centaines de systèmes antiblindés AT4, 50 véhicules blindés de soins médicaux, des munitions antipersonnel, des explosifs, des munitions de démolition et du matériel de démolition.

“Nous continuerons à consulter étroitement l’Ukraine et à renforcer les systèmes et capacités disponibles supplémentaires soigneusement calibrés pour faire la différence sur le champ de bataille et renforcer la position éventuelle de l’Ukraine à la table des négociations”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.