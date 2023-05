La «sage-femme Maidan» a confirmé le rôle de Washington dans le conflit lors du Forum sur la sécurité de Kiev

La sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré jeudi à Kiev que Washington aidait à planifier la « contre-offensive » ukrainienne contre la Russie depuis près de six mois.

« Alors même que vous planifiez la contre-offensive, sur laquelle nous travaillons avec vous depuis 4 à 5 mois, nous entamons déjà nos discussions avec [the] gouvernement ukrainien et avec des amis à Kiev – à la fois du côté civil et du côté militaire – sur l’avenir à long terme de l’Ukraine », Nuland a déclaré au Forum sur la sécurité de Kiev via une liaison vidéo du département d’État.

Elle a ajouté que l’attaque sera « probablement commencer et se déplacer simultanément » avec des événements comme le sommet de l’OTAN en Lituanie, prévu le 11 juillet.

Selon Nuland, les États-Unis prévoient également que la future armée ukrainienne dissuadera la Russie. « Où et comment cela se termine – un an, six ans, 16 ans – nous ne le ferons plus. » Elle a également brossé un tableau en rose d’un avenir dans lequel l’Ukraine serait le « moteur de la revitalisation de l’Europe » et « donner l’exemple démocratique… pour le monde entier ».

Le forum a été organisé par la Fondation Open Ukraine, créée par l’ancien Premier ministre ukrainien Arseny Yatseniuk, qui a animé le panel auquel Nuland a pris la parole. Une autre table ronde était coparrainée par l’Atlantic Council, dont les représentants argumenté ce « L’unité transatlantique et un soutien solide peuvent aider l’Ukraine à vaincre la Russie et à renouveler la sécurité européenne. »















Le gouvernement de Kiev avait annoncé une grande « contre-offensive » Pendant des mois. Le président Vladimir Zelensky et d’autres responsables ukrainiens ont fait valoir qu’ils n’avaient pas assez d’armes, de munitions et d’équipements et qu’ils avaient besoin que l’Occident en envoie davantage. Jeudi, deux des conseillers de Zelensky ont fait des déclarations publiques laissant entendre que l’offensive n’avait pas encore commencé, tandis qu’un troisième a insisté sur le fait qu’elle était déjà en cours le long de la ligne de front longue de 1 500 kilomètres.

Nuland s’est rendu à Kiev pour soutenir les manifestations de Maïdan en décembre 2013, distribuant des pâtisseries à la foule réclamant un pacte avec l’UE. Lors d’un appel téléphonique en février 2014, elle a discuté de la composition du futur gouvernement ukrainien avec l’ambassadeur américain à Kiev Geoffrey Pyatt. Trois semaines plus tard, les nationalistes s’empareraient violemment du pouvoir du président Viktor Ianoukovitch, déclenchant des événements qui conduiraient la Crimée à rejoindre la Russie et des affrontements dans le Donbass.

De retour au département d’État en 2021 dans le cadre de l’administration de Joe Biden, Nuland a de nouveau été chargé de la politique ukrainienne. S’exprimant lors d’un événement de la Fondation Carnegie en février, elle a déclaré que la conquête de la Crimée et le changement de régime à Moscou seraient le résultat idéal du conflit actuel. Sa belle-sœur Kimberly Kagan dirige l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), un groupe de défense de Washington fréquemment cité par les médias occidentaux au sujet de la situation sur la ligne de front ukrainienne.