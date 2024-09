Les Etats-Unis préparent des poursuites pénales pour le piratage informatique visant Trump en Iran, selon des sources de l’AP

WASHINGTON — Le ministère de la Justice prépare des accusations criminelles en lien avec une Un piratage iranien a ciblé la campagne présidentielle de Donald Trump dans le but de façonner le résultat des élections de novembre, ont déclaré jeudi deux personnes proches du dossier.

On ne sait pas encore quand ces accusations seront annoncées ni qui sera précisément visé, mais elles sont le résultat d’une enquête du FBI sur une intrusion que les enquêteurs de plusieurs agences ont rapidement liée à une tentative iranienne d’influencer la politique américaine.

La perspective d’accusations criminelles survient alors que le ministère de la Justice a a tiré la sonnette d’alarme sur les efforts agressifs de certains pays, dont la Russie et l’Iran d’interférer dans l’élection présidentielle entre Trump et la candidate démocrate Kamala Harris, notamment en piratant et en lançant des campagnes secrètes sur les réseaux sociaux destinées à façonner l’opinion publique.

L’Iran « fait un plus grand effort pour influencer l’élection de cette année que lors des cycles électoraux précédents et l’activité iranienne devient de plus en plus agressive à l’approche de cette élection », a déclaré le procureur général adjoint Matthew Olsen, le plus haut responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice, dans un discours prononcé jeudi à New York.

« L’Iran considère que les élections de cette année auront un impact particulièrement important sur les intérêts de sécurité nationale du pays, ce qui accroît la propension de Téhéran à tenter de façonner le résultat », a-t-il ajouté.

Le La campagne de Trump dévoilée le 10 août Selon les médias, le site aurait été piraté et des acteurs iraniens auraient volé et distribué des documents internes sensibles. Au moins trois médias – Politico, The New York Times et The Washington Post – ont reçu des fuites de documents confidentiels provenant de l’intérieur de la campagne Trump. Jusqu’à présent, chacun d’eux a refusé de révéler les détails de ce qu’il a reçu.

Politico a annoncé avoir commencé à recevoir des courriels le 22 juillet en provenance d’un compte anonyme. La source, un compte de messagerie AOL identifié uniquement sous le nom de « Robert », a transmis ce qui semblait être un dossier de recherche que l’équipe de campagne avait apparemment réalisé sur le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio. J.D. VanceLe document était daté du 23 février, près de cinq mois avant que Trump ne choisisse Vance comme colistier.

Le FBI, le bureau du directeur du renseignement national et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont par la suite imputé ce piratage, ainsi qu’une tentative de violation de la campagne Biden-Harris, à l’Iran.

Ces agences ont publié une déclaration affirmant que le piratage informatique et les activités similaires visaient à semer la discorde, à exploiter les divisions au sein de la société américaine et à influencer le résultat des élections.

La déclaration n’a pas précisé si l’Iran avait un candidat préféré, bien que Téhéran semble depuis longtemps déterminé à chercher des représailles pour une frappe ordonnée par Trump en tant que président en 2020 qui a tué un général iranien.

Les deux personnes qui ont discuté des accusations criminelles imminentes ont parlé sous couvert d’anonymat à l’Associated Press car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement d’une affaire qui n’avait pas encore été dévoilée.

Le Washington Post a été le premier à rapporter que des accusations étaient en cours de préparation.

Les responsables du ministère de la Justice s’efforcent de dénoncer publiquement et de contrer les efforts d’ingérence électorale. La réponse est en contraste avec celle de 2016alors que les responsables de l’administration Obama étaient beaucoup plus circonspects à l’égard de l’ingérence russe, ils observaient qu’elle était conçue pour stimuler la campagne de Trump.

« Nous avons appris que la transparence sur ce que nous voyons est essentielle », a déclaré jeudi Olsen, responsable du ministère de la Justice.

« Cela permet de s’assurer que nos citoyens sont conscients des tentatives des gouvernements étrangers de semer la discorde et de propager des mensonges, ce qui favorise la résilience au sein de notre électorat », a-t-il ajouté. « Cela fournit des avertissements à notre secteur privé afin qu’il puisse mieux protéger ses réseaux. Et cela envoie un message sans équivoque à nos adversaires : nous avons acquis une connaissance de vos réseaux, nous savons ce que vous faites et nous sommes déterminés à vous demander des comptes. »

La semaine dernière, dans le but de lutter contre la désinformation avant les élections, le ministère de la Justice a accusé deux employés de RT, un média d’État russe, d’avoir détourné secrètement près de 10 millions de dollars d’une société de création de contenu basée au Tennessee pour publier des vidéos en anglais sur les plateformes de médias sociaux avec des messages en faveur des intérêts et de l’agenda du gouvernement russe.