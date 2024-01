Les États-Unis préparent des frappes de représailles à l’attaque de drones par des militants soutenus par l’Iran

La réponse américaine à une attaque de drone qui a tué trois militaires américains en Jordanie le week-end dernier sera menée « sur plusieurs jours » et frappera « plusieurs cibles », a déclaré mardi un responsable américain à ABC News.

“Il s’agira de cibles très délibérées – des frappes délibérées sur des installations qui ont permis ces attaques” contre les forces américaines, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de discuter de détails sensibles.

Les responsables n’ont pas voulu dire si l’une des cibles se trouverait à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran.

En quittant la Maison Blanche mardi matin, le président Joe Biden a déclaré qu’il avait décidé de la manière dont les États-Unis réagiraient à l’attaque des militants soutenus par l’Iran, mais n’a donné aucun autre détail.

Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé si l’Iran était responsable, il a répondu que Téhéran armait ces groupes mandataires. “Je les tiens pour responsables dans la mesure où ils fournissent les armes aux personnes qui l’ont fait”, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, il a déclaré aux journalistes que les États-Unis ne « cherchaient pas » une « guerre plus large au Moyen-Orient ».

Planet Labs PBC via AP, FILE

Les détails sur la façon dont un drone d’attaque ennemi a pu atteindre une base militaire américaine isolée en Jordanie étaient encore disponibles mardi, alors que l’armée poursuivait son enquête.

Selon trois responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de discuter de détails sensibles du champ de bataille, le drone d’attaque ennemi à sens unique s’est approché de la base à peu près au même moment qu’un drone de surveillance américain, semant la confusion et empêchant les États-Unis de déployer des défenses aériennes.

Le drone ennemi a frappé les quartiers d’habitation de la base tôt dimanche matin alors que les troupes dormaient encore, blessant au moins 40 personnes et en tuant trois.

Le Pentagone a annoncé lundi les noms des trois réservistes de l’armée tués sous le nom de Sgt. William Jerome Rivers, 46 ans, de Carrollton, Géorgie.; CPS. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, de Waycross, Géorgie.; et la CPS. Breonna Alexsondria Moffett, 23 ans, de Savannah, Géorgie, tous issus d’une unité d’ingénierie de la Réserve militaire de Géorgie.

L’attaque meurtrière, que plusieurs responsables ont décrite comme un simple coup de chance de la part de l’ennemi, constitue une escalade dramatique dans les tensions qui durent depuis des mois entre les militants soutenus par l’Iran et les forces américaines stationnées en Irak et en Syrie.

Depuis la mi-octobre, au moins 165 attaques ont eu lieu contre les troupes américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie. Les États-Unis ont lancé plusieurs frappes de représailles, notamment en Irak.

En réponse aux frappes, un porte-parole de la Mission iranienne auprès de l’ONU a déclaré dimanche soir : « L’Iran n’a rien à voir avec les attaques en question. Le conflit a été initié par l’armée américaine contre des groupes de résistance en Irak et en Syrie ; ces opérations sont réciproques entre eux.

Le général Robert Abrams, commandant de combat à la retraite, a déclaré que le commandement central américain, qui supervise les forces dans la région, tenterait de proposer plusieurs options de frappe militaire au président.

“Biden doit envoyer un message, mais il ne veut pas non plus aggraver les tensions… C’est la conversation difficile qui se déroule actuellement entre le Pentagone, le CENTCOM et la Maison Blanche”, a déclaré Abrams à ABC News Live.

Certains républicains ont jusqu’à présent remis en question la stratégie de Biden au Moyen-Orient, suggérant qu’il devrait attaquer l’Iran plus directement. Les responsables avec lesquels ABC News s’est entretenu mardi n’ont pas précisé où les frappes américaines pourraient avoir lieu ni si elles cibleraient directement les responsables iraniens.

“Nous avons besoin d’une réinitialisation majeure de notre politique au Moyen-Orient pour protéger nos intérêts de sécurité nationale et restaurer la dissuasion”, a déclaré le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, dans un communiqué, alors que le président de la Chambre, Mike Johnson, a appelé à “un message clair comme de l’eau de roche à travers le monde que les attaques sur nos troupes ne sera pas toléré.

Dans une interview enregistrée la semaine dernière avec Martha Raddatz, co-présentatrice de “This Week” sur ABC, on a demandé au général CQ Brown, président des chefs d’état-major interarmées, si la mort d’Américains au Moyen-Orient aurait un impact sur sa prise de décision.

Il a déclaré que l’armée faisait « tout ce qu’elle pouvait pour protéger nos forces » et a souligné que les États-Unis ne voulaient pas de « conflit plus large » dans la région – et qu’il ne pensait pas non plus que l’Iran souhaitait une guerre avec les États-Unis.

“Nous ne voulons pas nous engager sur la voie d’une plus grande escalade qui conduirait à un conflit beaucoup plus vaste au sein de la région”, a déclaré Brown.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré lundi que le “pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et se maintenir dans le temps”.

“Nous avons pris des mesures pour nous défendre et défendre nos partenaires, ainsi que pour prévenir une escalade”, a-t-il ajouté. “Et le président a été très clair : nous répondrons de manière décisive à toute agression, et nous tiendrons pour responsables les personnes qui ont attaqué nos troupes et nous le ferons au moment et à l’endroit de notre choix.”

Shannon Crawford d’ABC News a contribué à ce rapport.