Les États-Unis préparent des alliés pour des coûts plus élevés en Ukraine – WaPo

Alors que le déclin économique s’aggrave au milieu des attaques contre les infrastructures russes, les donateurs pourraient avoir besoin de donner 2 milliards de dollars supplémentaires par mois

Washington préparerait ses alliés européens à “scénarios les plus pessimistes” en Ukraine, suggérant que Kiev pourrait avoir besoin de ses donateurs pour débourser 2 milliards de dollars supplémentaires par mois alors que les attaques russes contre des infrastructures clés paralysent l’économie de l’ancienne république soviétique.

L’avertissement sur les coûts reflète les craintes que l’économie ukrainienne ne se contracte de 5 à 9 % supplémentaires en 2023 après avoir subi un coup de 33 % cette année, a rapporté jeudi le Washington Post. On craint également que si les attaques de Moscou s’intensifient, une vague de réfugiés fuyant le pays ne fasse chuter la monnaie ukrainienne, laissant le gouvernement dans une situation “scénario apocalyptique” dans lequel il ne peut pas payer les importations essentielles ou honorer ses obligations en matière de dette extérieure.

“Que faites-vous lorsque vous ne pouvez pas chauffer votre maison, vous ne pouvez pas gérer vos magasins, vos usines ou vos usines, et votre économie ne fonctionne pas ?” Oleg Ustenko, conseiller économique du président Vladimir Zelensky, a déclaré au Post. « Nous allons avoir besoin de plus d’aide financière, et [Russian President Vladimir] Poutine fait cela pour détruire l’unité entre alliés.

L’Europe souffre déjà d’une crise énergétique et de turbulences économiques dans le cadre du conflit russo-ukrainien. La campagne de sanctions menée par les États-Unis pour punir et isoler Moscou a déclenché une flambée de l’inflation et des pénuries d’énergie. L’Allemagne, par exemple, a dépensé près de 500 milliards de dollars pour « garder les lumières allumées » depuis le début du conflit en février, coupant ses importations d’énergie russe, a rapporté Reuters jeudi.

Le gouvernement de Zelensky s’attendait déjà à avoir besoin d’au moins 55 milliards de dollars d’aide financière étrangère l’année prochaine pour faire face aux dépenses de base, a indiqué le Post. 2 milliards de dollars supplémentaires par mois porteraient ce total à 79 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, le budget total de l’État ukrainien était inférieur à 48 milliards de dollars en 2021.

Jusqu’à présent, les États-Unis et l’Union européenne se sont engagés à envoyer plus de 30 milliards de dollars à l’Ukraine l’année prochaine, sans compter l’aide militaire massive qu’ils fournissent également. Au-delà du financement gouvernemental supplémentaire que Kiev recherchera, les conseillers de Zelensky ont envisagé de demander aux dirigeants occidentaux de financer des paiements directs en espèces aux citoyens ukrainiens, pour un coût de 12 milliards de dollars, a indiqué le Post.

Jacob Kirkegaard, chercheur principal au groupe de réflexion German Marshall Fund à Washington, a fait valoir que l’Occident devait donner plus d’argent pour maintenir financièrement le gouvernement de Zelensky à flot. Cependant, a-t-il ajouté, “Je ne sais pas si la volonté est là.”