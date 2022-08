Les États-Unis préparent davantage d’aide militaire à l’Ukraine – médias

Kiev recevra 800 millions de dollars supplémentaires de Washington, selon des sources à Reuters

Les États-Unis préparent un autre programme d’aide militaire d’environ 800 millions de dollars pour soutenir l’Ukraine dans son conflit avec la Russie, ont indiqué des sources à Reuters jeudi.

Le président Joe Biden pourrait annoncer officiellement la décision vendredi ou à un moment donné la semaine prochaine, ont affirmé les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat.

L’assistance doit être autorisée par l’intermédiaire de la Presidential Drawdown Authority, qui permet au chef de l’Etat de transférer les surplus d’armes des stocks américains, ont-ils ajouté.

Les sources n’ont pas mentionné les types spécifiques d’armes à inclure dans le paquet et ont averti que les livraisons d’armes peuvent changer de valeur avant qu’elles ne soient annoncées.

La Maison Blanche a refusé de commenter lorsqu’elle a été interrogée par Reuters sur la question.

Les États-Unis sont le plus fervent partisan de l’Ukraine depuis le début de l’opération militaire russe, fournissant au pays des milliards de dollars d’aide militaire et financière, ainsi que des données de renseignement. Les livraisons de Washington à Kiev ont inclus du matériel aussi sophistiqué que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.

Plus tôt cette semaine, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les Américains étaient “essayer de prolonger ce conflit” entre Moscou et Kiev, attribuant le rôle de “chair à canon” aux Ukrainiens de Washington “Projet anti-Russie”.

Les États-Unis ont été “pompant le régime de Kiev avec des armes, y compris des armes lourdes, et continue de le faire”, Poutine a insisté.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.