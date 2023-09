Les Etats-Unis préoccupés par l’importante mobilisation militaire serbe près du Kosovo | Actualités sur les conflits

Les États-Unis exhortent Belgrade à se retirer après le déploiement de chars et d’artillerie serbes près de la frontière du Kosovo.

Les États-Unis ont exhorté Belgrade à retirer ses forces de la frontière avec le Kosovo après avoir détecté ce qu’ils ont qualifié de renforcement militaire serbe « sans précédent ».

La Serbie a déployé des chars et de l’artillerie sophistiqués près de la frontière avec le Kosovo après des affrontements meurtriers qui ont éclaté le week-end dernier dans un monastère du nord du Kosovo, a prévenu vendredi la Maison Blanche.

Les violences – au cours desquelles un policier kosovar et trois hommes armés serbes ont été tués – ont marqué l’une des plus graves escalades de tension depuis des années entre la Serbie et l’ancienne province séparatiste qu’est aujourd’hui le Kosovo.

« Nous surveillons un important déploiement militaire serbe le long de la frontière avec le Kosovo », a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

« Cela inclut une mise en scène sans précédent d’artillerie serbe avancée, de chars et d’unités d’infanterie mécanisée. Nous pensons qu’il s’agit d’une évolution très déstabilisatrice », a-t-il déclaré.

« Nous appelons la Serbie à retirer ces forces de la frontière », a-t-il ajouté.

La préparation a eu lieu la semaine dernière, même si son objectif n’était pas encore clair, a déclaré Kirby.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a téléphoné vendredi au président serbe Aleksandar Vucic pour lui demander « une désescalade immédiate et un retour au dialogue », a ajouté Kirby.

Vucic n’a pas directement nié l’existence d’une récente concentration, mais a rejeté les affirmations selon lesquelles les forces de son pays étaient en état d’alerte élevé.

« J’ai nié les contrevérités selon lesquelles ils parlent du plus haut niveau de préparation au combat de nos forces parce que je n’ai tout simplement pas signé cela et que ce n’est pas exact », a déclaré Vucic aux journalistes vendredi.

« Nous n’avons même pas la moitié des troupes qu’il y avait il y a deux ou trois mois. »

La Serbie a déclaré mercredi que le ministre de la Défense et le chef des forces armées étaient allés visiter une « zone de déploiement », mais n’a donné aucun autre détail.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’est également entretenu avec le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, et « a exprimé ses inquiétudes concernant les mobilisations militaires serbes », selon un communiqué faisant suite à l’appel.

Kurti a déclaré plus tard sur les réseaux sociaux qu’il avait « demandé une aide accrue aux États-Unis contre les plans de guerre de la Serbie ».

Appel d’encouragement avec @POTUS NSA @jakejsullivan. Il l’a remercié pour son 🇺🇲 soutien à la 🇽🇰 sécurité des frontières et a demandé une aide accrue contre les plans de guerre de la Serbie. L’a assuré de la coopération continue de la police du Kosovo avec la KFOR et que notre engagement à protéger tous les citoyens est inébranlable. –Albin Kurti (@albinkurti) 29 septembre 2023

Les deux hommes ont également « discuté du dialogue facilité par l’UE entre le Kosovo et la Serbie, qui, selon M. Sullivan, était la seule solution à long terme pour assurer la stabilité dans tout le Kosovo », selon un communiqué de l’appel téléphonique.

Le renforcement militaire fait suite aux affrontements du week-end dernier qui ont commencé lorsque des hommes armés serbes lourdement armés ont tendu une embuscade à une patrouille à quelques kilomètres de la frontière serbe, tuant un policier kosovar.

Plusieurs dizaines d’assaillants se sont alors barricadés dans un monastère orthodoxe, déclenchant un échange de tirs d’une heure au cours duquel trois hommes armés ont été tués et trois arrêtés.

Le gouvernement du Kosovo a accusé Belgrade de soutenir l’opération armée, tandis qu’un membre d’un parti politique serbe clé du Kosovo a admis avoir dirigé les hommes armés, a déclaré vendredi son avocat.

Kirby a déclaré que l’attaque avait un « très haut niveau de sophistication », impliquant une vingtaine de véhicules, des armes, des équipements et un entraînement « de qualité militaire ».

«C’est inquiétant. Cela ne ressemble pas à un simple groupe de gars qui se sont réunis pour faire ça », a-t-il déclaré.

La force de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo, connue sous le nom de KFOR, « augmentera sa présence » à la suite de l’attaque, a ajouté Kirby.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que l’alliance était prête à renforcer la force de la KFOR pour faire face à la situation.

Le Kosovo s’est séparé de la Serbie lors d’une guerre sanglante en 1998-99 et a déclaré son indépendance en 2008 – un statut que Belgrade et Moscou ont refusé de reconnaître.

Les relations sont depuis longtemps tendues entre la majorité albanaise du Kosovo et la minorité serbe et les tensions se sont fortement intensifiées ces derniers mois dans le nord du Kosovo.