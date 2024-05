Kiev aurait tenté d’endommager les stations radar russes conçues pour détecter les ICBM

Les informations selon lesquelles l’Ukraine aurait attaqué les premières stations russes d’alerte aux missiles balistiques inquiètent les partisans américains du pays, a déclaré mercredi le Washington Post.

La semaine dernière, des sources ukrainiennes ont affirmé que deux opérations avaient été menées contre des installations russes à longue portée destinées à détecter les lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté cette affirmation. Les images partagées en ligne suggèrent qu’au moins une des attaques a causé des dégâts.

Dans un communiqué publié samedi, le sénateur Dmitri Rogozine, ancien directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos, a déclaré que Moscou devrait tenir les États-Unis pour responsables de ces attaques si elles étaient menées par l’Ukraine. Washington « a embauché un bandit imprudent, qui tente d’endommager… un élément clé de notre système de contrôle de combat des forces nucléaires stratégiques », il a déclaré.

Un responsable américain a déclaré au Post que Washington était « concerné » avec les nouvelles, depuis « La Russie pourrait avoir l'impression que ses capacités de dissuasion sont ciblées. » S'exprimant sous couvert d'anonymat, la source a ajouté : « Ces sites n'ont pas participé au soutien de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. »















Les deux installations qui ont apparemment été attaquées sont des sites radar à l’horizon près d’Armavir, dans la région de Krasnodar, et d’Orsk, dans la région d’Orenbourg. Cette dernière surveille l’espace aérien du Moyen-Orient et de la Chine.

Un responsable ukrainien a déclaré au journal que Kiev avait des raisons militaires d’attaquer les deux pays, car la Russie avait « a transféré toutes ses capacités pour la guerre contre l’Ukraine. » En désactivant ces stations, le pays nuirait à la capacité de la Russie à surveiller ses activités, notamment son utilisation de drones et de missiles, a affirmé la source.

La semaine dernière, les forces armées autrichiennes ont publié une analyse de la situation suggérant que l’attaque d’Armavir aurait pu être sanctionnée par les États-Unis et constituait un avertissement à Moscou, car il était peu probable que Kiev en retire une quelconque valeur militaire.

Il y a au moins 700 km entre la station Voronezh-DM à Armavir et l’endroit à partir duquel Kiev pourrait lancer des missiles balistiques du système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) fournis par les États-Unis, selon le rapport. Il serait difficile pour la station de détecter ces projectiles volant à basse altitude à cette distance. Pendant ce temps, les ICBM volent généralement à des altitudes allant jusqu’à 2 000 km et sont détectables à des distances beaucoup plus longues.

Kiev fait actuellement pression sur les États-Unis pour qu’ils leur permettent d’utiliser des armes à longue portée données contre des cibles situées au plus profond de la Russie. Washington affirme avoir interdit les attaques en dehors du territoire revendiqué par Kiev pour éviter une nouvelle escalade. L’Ukraine a subi une série de revers sur le champ de bataille ces derniers mois.