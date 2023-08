Les États-Unis « préoccupés » par les informations faisant état d’une coopération nucléaire entre la Russie et la Corée du Nord

Les États-Unis sont «préoccupés» par les implications de la Corée du Nord et de la Russie sur la sécurité nationale aurait coopèrent sur la technologie des missiles nucléaires, a déclaré l’administration Biden, alors que les États-Unis accueillaient vendredi les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud à Camp David pour un sommet trilatéral sans précédent.

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont convenu d’un nouvel engagement de sécurité engageant les trois pays à se consulter en cas de crise ou de menace de sécurité dans le Pacifique, selon l’administration Biden.

Des détails sur le nouvel engagement de «devoir de consulter» sont apparus lorsque Joe Biden a accueilli le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, pour le sommet lors de la retraite présidentielle dans le Maryland.

« Nous doublons le partage d’informations, y compris sur [North Korean] lancements de missiles et cyberactivités, renforcer notre coopération en matière de défense antimissile balistique, et surtout, nous nous sommes tous engagés à nous consulter rapidement en réponse aux menaces contre l’un de nos pays, quelle qu’en soit la source », a déclaré Joe Biden au cours d’un après-midi. conférence de presse.

Le président américain a également déclaré que les dirigeants japonais et sud-coréens auraient « une hotline » pour partager des informations ainsi que pour coordonner les réponses en cas de crise dans la région, et ils ont également réaffirmé un « engagement partagé pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan ». ”.

« Ensemble, nous allons défendre le droit international, la liberté de navigation et un règlement pacifique des différends », a ajouté Biden.

Lors d’une conférence de presse plus tôt, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a été interrogé sur un rapport du Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington selon lequel les derniers missiles balistiques intercontinentaux que la Corée du Nord, également connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée (RPDC), a montré peut compter sur technologie nucléaire russe.

Il a ajouté qu’« en ce qui concerne ce rapport spécifique » sur la technologie des missiles russes et les missiles du Nord-Coran, l’administration Biden s’appuyait sur la communauté du renseignement américain.

Mais il a averti que la Russie « cherchait à obtenir de Pyongyang du matériel pour son effort de guerre en Ukraine, et comme elle l’a fait avec d’autres pays, comme l’Iran, lorsqu’elle le demande, elle offre généralement également un certain type de coopération en matière de sécurité en retour. C’est donc quelque chose que nous examinons de près. »

Le nouvel accord de sécurité entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud était l’un des nombreux efforts conjoints que les dirigeants devaient annoncer lors du sommet d’une journée, alors que les trois pays cherchent à resserrer les liens sécuritaires et économiques au milieu des inquiétudes croissantes concernant les menaces nucléaires de la Corée du Nord et de la Chine. provocations dans le Pacifique.

« Il suffit de dire que c’est un gros problème », a déclaré Sullivan aux journalistes vendredi peu avant le début officiel du sommet. « C’est un événement historique, et il crée les conditions d’un Indo-Pacifique plus pacifique et prospère, et d’États-Unis d’Amérique plus forts et plus sûrs. »

Avant même de commencer, le sommet s’est attiré la censure publique du gouvernement chinois.

« La communauté internationale a son propre jugement quant à savoir qui crée des contradictions et accroît les tensions », a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

« Les tentatives de former divers groupes et cliques exclusifs et d’amener la confrontation de blocs dans la région Asie-Pacifique sont impopulaires et susciteront certainement la vigilance et l’opposition dans les pays de la région », a déclaré Wang.

Sullivan a repoussé.

Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale. Photographie : Nathan Howard/EPA

« Ce n’est explicitement pas une OTAN pour le Pacifique », a déclaré Sullivan. « Ce partenariat n’est contre personne.

« C’est pour une vision de l’Indo-Pacifique libre, ouverte, sûre et prospère. »

L’engagement de «devoir de consulter» vise à reconnaître que les trois pays partagent «des environnements de sécurité fondamentalement liés» et qu’une menace pour l’une des nations est «une menace pour tous», selon un haut responsable de l’administration Biden. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour prévisualiser l’annonce à venir.

Dans le cadre de cet engagement, les trois pays conviennent de se consulter, de partager des informations et d’aligner leurs messages les uns sur les autres face à une menace ou une crise, a déclaré le responsable. L’engagement n’enfreint pas le droit de chaque pays à se défendre en vertu du droit international, ni ne modifie les engagements bilatéraux existants entre les États-Unis et le Japon et les États-Unis et la Corée du Sud, a ajouté le responsable. Les États-Unis ont plus de 80 000 soldats basés dans les deux pays.

Le sommet est le premier que Biden a tenu pendant sa présidence au légendaire Camp David. Yoon est arrivé le premier. Les trois dirigeants tiendront des entretiens officiels et une conférence de presse. Mais Biden espère utiliser une grande partie de la journée avec les deux dirigeants comme une opportunité plus informelle de resserrer leur lien.

L’objectif de Biden pour le rassemblement est de pousser les alliés asiatiques les plus proches des États-Unis à renforcer davantage la sécurité et la coopération économique les uns avec les autres. Les rivaux historiques ont été divisés par des points de vue divergents sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et la domination coloniale du Japon sur la péninsule coréenne de 1910 à 1945.

Mais sous Kishida et Yoon, les deux pays ont entamé un rapprochement alors que les deux dirigeants conservateurs sont aux prises avec des défis de sécurité communs posés par la Corée du Nord et la Chine.

Les deux dirigeants ont été bouleversés par la cadence accélérée des essais de missiles balistiques de la Corée du Nord et des exercices militaires chinois près de Taïwan, l’île autonome revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire, et d’autres actions agressives.

Les trois dirigeants devraient également détailler dans le communiqué de leur sommet leurs plans d’investissement dans la technologie d’une hotline de crise à trois et faire le point sur les progrès réalisés par les pays dans le partage des données d’alerte précoce sur les lancements de missiles par la Corée du Nord.

D’autres annonces attendues du sommet incluent des plans pour étendre la coopération militaire sur les défenses balistiques et faire du sommet un événement annuel. Sullivan a déclaré que les dirigeants s’engageraient également vendredi dans un processus de planification pluriannuel pour des exercices militaires conjoints.

Les dirigeants discuteront également probablement des conflits territoriaux de longue date dans la mer de Chine méridionale contestée impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei.