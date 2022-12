Les États-Unis “préoccupés” par l’activité de la Chine près de Taïwan — RT World News

Washington continuerait d’aider Taipei à maintenir sa capacité d’autodéfense, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à AP

Les États-Unis sont préoccupés par l’action de Pékin dans le détroit de Taiwan, a déclaré lundi à l’AP un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche au milieu d’exercices militaires chinois à grande échelle dans la région. Washington a intérêt à garder “la paix et la stabilité” dans la région, a déclaré le responsable, ajoutant que les États-Unis continueraient à soutenir Taïwan.

L’activité militaire de la Chine près de l’île autonome est “déstabilisant, risque d’erreurs de calcul et sape la paix et la stabilité régionales”, a déclaré le responsable sous couvert d’anonymat. L’Armée populaire de libération (APL) chinoise a lancé la semaine dernière un exercice maritime massif dans la région. Pékin a appelé à une réponse à une “provocation” par Taipei et Washington.

Lundi, Taïwan a déclaré qu’un total de 71 chasseurs à réaction, avions anti-sous-marins, avions de guerre électronique et drones de reconnaissance chinois, ainsi que sept navires de guerre, avaient été repérés près de l’île au cours des dernières 24 heures. L’armée chinoise, qui a appelé les exercices “exercices conjoints d’attaque par le feu”, dit que le déménagement était “une réponse résolue à l’escalade de la collusion” dans la zone.















Vendredi dernier, le président Joe Biden a signé la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2023, un projet de loi de dépenses qui autorise jusqu’à 2 milliards de dollars de prêts militaires à Taïwan au cours des cinq prochaines années.

Le responsable du Conseil de sécurité nationale a affirmé lundi que les États-Unis “a un intérêt constant à la paix et à la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, ajoutant cependant qu’il “continuera d’aider Taïwan à maintenir une capacité d’autodéfense suffisante conformément à nos engagements de longue date et conformément à notre politique d’une seule Chine”.

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées ces derniers mois, à la suite de la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi sur l’île en août. Pékin considère l’île, qui est autonome depuis 1949 mais n’a jamais déclaré son indépendance de la Chine, comme une partie inaliénable du territoire national dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Tout en suivant officiellement la politique d’une seule Chine et en reconnaissant la souveraineté de Pékin sur l’île, Washington a activement soutenu Taipei, notamment en lui vendant des armes. Washington et Pékin se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de déstabiliser la situation dans le détroit de Taiwan. Vendredi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a accusé les États-Unis de “poignarder la Chine dans le dos”, lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.