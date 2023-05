Les États-Unis prennent leurs distances avec le raid transfrontalier ukrainien

Washington ne « permet ni n’encourage » les attaques contre la Russie, a affirmé le département d’État

Le département d’État américain a déclaré lundi que Washington ne soutenait pas les attaques à l’extérieur des frontières de l’Ukraine, après avoir été interrogé sur le raid d’un groupe de saboteurs dans la région russe de Belgorod.

Le nouveau porte-parole du département, Matthew Miller, n’a pas répondu aux informations sur les militants utilisant du matériel militaire américain lors de l’attaque, mais a confirmé que fournir à l’Ukraine plus d’armes, y compris potentiellement des avions de combat F-16, était un défi. « priorité » pour le gouvernement américain et ses alliés.

« Nous avons dit très clairement aux Ukrainiens que nous ne permettons pas ou n’encourageons pas les attaques en dehors des frontières ukrainiennes, mais je pense qu’il est important de prendre du recul et de rappeler à tout le monde, et de rappeler au monde, qu’il – bien sûr que c’est La Russie qui a lancé cette guerre », Miller a déclaré aux journalistes lors du briefing quotidien.

« Donc, c’est à l’Ukraine de décider comment elle veut mener ses opérations militaires, mais c’est la Russie qui a été l’agresseur dans cette guerre », il ajouta.

En savoir plus Un raid ukrainien sur la région frontalière russe blesse huit civils – gouverneur

Au moins huit civils ont été blessés lors du raid par un groupe de militants, qui ont traversé lundi la frontière entre l’Ukraine et la région de Belgorod. Les forces de sécurité russes ont été déployées pour les éliminer, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov. Le Kremlin a qualifié l’opération de coup publicitaire pour détourner l’attention de la défaite ukrainienne à Artyomovsk, la ville du Donbass anciennement connue sous le nom de Bakhmut, au cours du week-end.

Les États-Unis et leurs alliés ont fourni au moins 100 milliards de dollars d’armes, d’équipements et de munitions au gouvernement de Kiev d’ici la fin de 2022, selon les estimations du ministère russe de la Défense. Moscou a averti à plusieurs reprises que continuer à « pompe » L’Ukraine avec des armes peut entraîner une confrontation directe, mais les responsables occidentaux ont insisté sur le fait que donner à l’Ukraine une aide militaire, financière et politique ne les rend pas parties au conflit.