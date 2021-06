Les États-Unis prennent encore plus de retard sur la Chine et l’Europe dans la production de véhicules électriques

De 2010 à 2020, les chercheurs ont découvert que la Chine était le plus grand producteur de véhicules électriques géographiquement et représentait environ 44% des véhicules électriques fabriqués avec environ 4,6 millions d’unités en production et en vente au cours de la décennie.

Les États-Unis sont à la traîne de la Chine et de l’Europe en ce qui concerne la production et l’utilisation de véhicules électriques au niveau national, selon une nouvelle étude du Conseil international des transports propres – et cet écart s’est creusé de 2017 à 2020.

Rien que l’année dernière, les constructeurs automobiles américains ont produit au moins 450 000 véhicules électriques, Tesla représentant environ 85 % de cette production pour l’année. Les exportations annuelles de véhicules électriques des usines aux États-Unis en 2020 ont dépassé 215 000, le plus grand nombre de tous les pays.

Une demande plus forte à l’étranger qu’aux États-Unis oblige les fabricants de véhicules électriques comme Tesla à expédier et à s’installer au-delà des États-Unis. Les entreprises ont tendance à vendre leurs véhicules électriques relativement près des usines où ils sont assemblés.

Les véhicules électriques (y compris les hybrides et les véhicules électriques à batterie pure) ne représentaient que 2,3 % des ventes de véhicules neufs aux États-Unis en 2020. Pendant ce temps, 10 % des ventes de véhicules neufs en Europe étaient des véhicules électriques et 6 % étaient des véhicules électriques en Chine.

Cette demande à l’étranger crée en quelque sorte un effet de réseau. Les constructeurs automobiles ont engagé plus d’argent et élaborent des plans plus agressifs pour créer de nouvelles usines et vendre une plus grande variété de modèles de véhicules électriques à l’étranger qu’aux États-Unis, note l’étude de l’ICCT.

Par exemple, Volkswagen devrait avoir la plus grande production totale de véhicules électriques d’ici 2025, sur la base des plans et des investissements annoncés par l’entreprise à ce jour, sans usines entièrement électriques aux États-Unis, mais plusieurs usines d’assemblage entièrement électriques en Europe et en Chine. .

Et seuls General Motors et Tesla prévoient d’avoir des usines d’assemblage de véhicules dédiées à la fabrication de véhicules électriques uniquement aux États-Unis d’ici 2025.

Les politiques « axées sur une transition vers des véhicules à zéro émission », ou l’absence de celles-ci, ont stimulé ces tendances, ont conclu les chercheurs de l’ICCT.

En Europe, note l’étude, les constructeurs automobiles ont introduit des dizaines de nouveaux modèles électriques et ont considérablement augmenté le volume de voitures électriques qu’ils fabriquent ou prévoient de fabriquer, par rapport aux États-Unis ces dernières années. Cette décision vise en grande partie à respecter les normes régionales d’émission des véhicules.

En Chine, les « politiques du côté de la demande et de l’offre » ont contribué à accroître la production et l’adoption de véhicules électriques, selon l’étude. La Chine a étendu diverses incitations aux consommateurs et renforcé les réglementations qui limitent les véhicules à moteur à combustion interne, tout en facilitant l’achat, l’enregistrement et la conduite de véhicules électriques.

Pendant ce temps, aux États-Unis, certaines normes d’efficacité des véhicules ont été annulées sous le président Trump. Et les incitations fédérales à l’achat de véhicules électriques ont commencé à disparaître pour les constructeurs automobiles ayant le plus gros volume de ventes de véhicules électriques, comme Tesla et GM.

Un nouveau plan d’infrastructure bipartite aux États-Unis comprend 15 milliards de dollars pour l’infrastructure des véhicules électriques, les bus électriques et les transports en commun – une fraction de la proposition précédente du président Joe Biden de dépenser 174 milliards de dollars pour stimuler le marché des véhicules électriques.

Nic Lutsey, directeur de programme chez ICCT, a déclaré dans un communiqué : « La croissance de la fabrication de véhicules électriques se produit là où il existe des politiques nationales fortes conçues pour stimuler le marché. tire une chaise. »

