Les vaccins COVID-19 valent littéralement plus que l’or. C’est le genre de valeur que les éléments criminels et autres mauvais acteurs aiment exploiter.

Dans les coulisses, les gouvernements et l’industrie ajoutent de nouvelles couches de sécurité pour les empêcher de voler les nouveaux médicaments biologiques ou leurs recettes numériques. Le signe le plus visible que les vaccins COVID ne sont pas des expéditions ordinaires est la présence de maréchaux américains armés sur le sol des centres de distribution et dans les escortes de véhicules.

« Tout au long du processus, nous nous sommes préoccupés de la protection de la propriété intellectuelle, de la protection des données ainsi que du vol physique », a déclaré le brigadier de l’armée américaine. Le général Michael « Mac » McCurry, directeur de la sécurité et de l’assurance pour l’opération Warp Speed, a déclaré dans une interview exclusive.

«Il y a toutes sortes de personnes intéressées par ce que nous entreprenons. Il y a des intérêts étrangers [ like intelligence services], des éléments criminels et des individus qui aiment juste faire des ravages », a-t-il dit,« et des groupes qui pourraient avoir des intérêts particuliers contraires à ce que nous livrons ».

Des milliards de doses de vaccins seront expédiées dans le monde entier dans le cadre de ce qui est probablement la campagne de production pharmaceutique et de vaccination la plus attendue de l’histoire. Chaque étape du développement des vaccins a été suivie de près par les médias. Le départ des camions FedEx et UPS avec les premiers chargements de vaccins Pfizer (NYSE: PFE) et Moderna (NASDQ: MRNA) a été diffusé dans le monde entier à la télévision. Et avec 1,7 million de morts dans le monde pendant la pandémie, les fabricants et les entreprises de logistique sont confrontés à une pression sans précédent pour expédier les expéditions au public tout en maintenant des contrôles stricts sur la température et la précision des livraisons.

Les experts affirment que les groupes du crime organisé sont conscients de la valeur de chaque dose de vaccin et cherchent des moyens d’intercepter les expéditions. Plus tôt ce mois-ci, la filiale de sécurité d’IBM a publié un rapport sur les cyberacteurs malveillants ciblant la chaîne du froid COVID-19.

L’histoire continue

Dans une démarche inhabituelle qui sied à une urgence nationale, le gouvernement américain fournit une sécurité supplémentaire au-delà des mesures strictes que les entreprises pharmaceutiques et leurs fournisseurs de transport prennent normalement.

McCurry a déclaré que Operation Warp Speed, le groupe de travail public-privé coordonnant la logistique des vaccins, s’appuie sur un large éventail de capacités d’application de la loi et de sécurité, ainsi que de partenaires de l’industrie tels que la Healthcare Distribution Alliance et la Pharmaceutical Cargo Security Coalition.

L’opération Warp Speed ​​est dirigée par les départements de la Défense et de la Santé et des Services sociaux (HHS). La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du FBI et de la Homeland Security joue des rôles clés en matière de sécurité.

«Chaque jour, nous comparons les notes», a déclaré McMurry, un vétéran de l’armée de 34 ans qui a dirigé l’aviation dans l’état-major du quartier général de l’armée au Pentagone avant d’être affecté à l’opération Warp Speed ​​en mai. «Nous recherchons et cartographions les chaînes d’approvisionnement, évaluons les risques sur chaque mouvement. Nous contrôlons les participants avant leur inclusion, avec une dose libérale de technologie de suivi et de surveillance» pour éviter toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

McMurry a récemment informé 1556 organismes d’application de la loi des États, des comtés et des localités sur la façon de se relier aux juridictions de santé de l’État pour assurer la sécurité du dernier kilomètre pour FedEx (NYSE: FDX) et UPS (NYSE: UPS) des fourgonnettes, ainsi que des sites de dosage tels que les pharmacies et les cabinets de médecins.

Un sous-maréchal surveille les expéditions de vaccins à un quai de chargement. (Photo: Lisa Simunaci / Département de la Défense)

L’opération Warp Speed ​​s’est fondée sur une relation préexistante entre le HHS et le US Marshals Service pour protéger les mouvements de vaccins. Les maréchaux américains assurent également la sécurité du stock national stratégique, qui complète les fournitures et équipements médicaux locaux et étatiques pendant les urgences de santé publique. Les articles de la réserve, tels que les ventilateurs et les équipements de protection individuelle, sont utilisés comme une solution tampon à court terme lorsque l’approvisionnement commercial immédiat de matériaux n’est pas disponible ou suffisant.

« Les maréchaux sont là pour le premier kilomètre pour le remettre entre les mains des expéditeurs qui fournissent un service en gants blancs et le déplacent vers les juridictions … et que les expéditeurs ont le bon appareil de sécurité sur place », a déclaré McMurry à FreightWaves.

Menace de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique

Les produits pharmaceutiques peuvent représenter un petit pourcentage de l’ensemble des vols de marchandises, mais leur valeur est généralement beaucoup plus élevée que celle des marchandises ordinaires. Une perte est très perturbatrice pour les chaînes d’approvisionnement des fabricants de médicaments, en particulier pour ceux qui tardent à recevoir des médicaments vitaux. Les experts en sécurité affirment que les voleurs de cargaison ont été particulièrement actifs cette année en détournant des expéditions d’équipements de protection individuelle précipités dans le monde entier pour se protéger contre l’infection COVID.

En plus du détournement de ces fournitures essentielles, les vaccins volés pourraient être vendus sur le marché noir et même frelatés avec plus de diluant pour les faire aller plus loin. Même lorsque des médicaments volés sont récupérés, ils doivent souvent être détruits par souci de ne pas avoir été conservés à des températures appropriées et d’avoir une efficacité réduite.

«Le coût réel d’une cargaison pharmaceutique perdue est estimé entre cinq et sept fois la valeur du produit en raison de l’effet domino qu’il crée, y compris des rappels de produits généralisés, sans parler des dommages à la réputation des entreprises», a déclaré Thorsten Neumann , président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de la Transported Asset Protection Association (TAPA), dans un communiqué le mois dernier.

« Les pertes de produits sont clairement la plus grande menace, mais la contamination des cargaisons pharmaceutiques lors d’un délit de cargaison – même si elles ne sont pas réellement volées – peut être tout aussi dommageable », a-t-il ajouté.

IBM (NYSE: IBM) Security X-force a déclaré que les cyber-acteurs envoyaient des e-mails de phishing et de spear-phishing aux dirigeants et aux organisations mondiales impliquées dans le stockage et le transport des vaccins pour collecter les informations d’identification du compte. Les courriels se sont présentés comme des demandes de devis pour la participation à un programme de vaccination. IBM a déclaré que la campagne de phishing du vaccin COVID s’étendait sur six pays et ciblait des organisations probablement associées à Gavi, à l’Alliance du vaccin et à son programme de plateforme d’optimisation des équipements de la chaîne du froid. Il s’agit de l’UNICEF et de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne.

Qui est derrière le programme de piratage n’est pas clair, mais les experts en cybersécurité et les responsables soupçonnent des pays comme la Russie, l’Iran et d’autres d’essayer de voler des informations sur les vaccins et autres traitements COVID.

Si des vols de vaccins se produisent, « l’impact sur la communauté mondiale sera bien plus important que le vol d’une seule cargaison de vaccins », a déclaré Neumann.

TAPA fournit des rapports d’incident aux membres, ce qui aide les entreprises à éviter d’acheminer les livraisons via les points chauds de la criminalité liée au fret. Le groupe publie également des normes et délivre des certifications pour la sécurité des installations et des camions, ainsi que pour la sécurité des camions pleins en stationnement.

Dans certaines régions du monde, les expéditions de camions peuvent voyager en convois sécurisés avec un soutien militaire pour assurer une livraison en toute sécurité, selon TAPA.

« Notre approche générale a été d’informer, de renforcer et de surveiller en vue de réagir si nécessaire », a déclaré McMurry. « Surveiller ces menaces, fournir des avis à nos partenaires industriels et offrir des services pour renforcer les réseaux autour d’eux et les surveiller, c’est ainsi que nous avons collaboré avec l’industrie. »

Cliquez ici pour plus d’histoires sur FreightWaves / American Shipper par Eric Kulisch.

NOUVELLES CONNEXES:

Les centres de distribution McKesson expédient les premiers vaccins Moderna COVID-19

FedEx et UPS se mobilisent pour fournir le vaccin Moderna COVID

XPO Logistics assure le transport par camion du vaccin Pfizer

Plus de 3000 sites recevront le vaccin Moderna COVID

FedEx et les camions UPS partent avec les premiers vaccins Pfizer COVID

La FAA autorise les pilotes à recevoir le vaccin Pfizer COVID-19

Delta Air Lines transfère le vaccin Pfizer sur les vols passagers

American Airlines transporte ses premières expéditions de vaccins COVID

En savoir plus sur Benzinga

© 2020 Benzinga.com. Benzinga ne fournit pas de conseils en investissement. Tous les droits sont réservés.