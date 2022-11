Les États-Unis prennent des mesures pour protéger le prince héritier saoudien du meurtre d’un journaliste

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré jeudi que la haute fonction occupée par le prince héritier d’Arabie saoudite devrait le protéger des poursuites judiciaires pour son rôle dans le meurtre d’un journaliste basé aux États-Unis, un revirement par rapport aux dénonciations passionnées de Joe Biden contre le prince Mohammed. bin Salman sur le meurtre brutal.

L’administration a déclaré que le statut officiel du prince devrait lui donner l’immunité dans le procès intenté par la fiancée du chroniqueur assassiné du Washington Post Jamal Khashoggi et par le groupe de défense des droits qu’il a fondé, Democracy for the Arab World Now.

La demande n’est pas contraignante et un juge décidera en dernier ressort d’accorder ou non l’immunité. Mais cela ne manquera pas de mettre en colère les militants des droits de l’homme et de nombreux législateurs américains, alors que l’Arabie saoudite a intensifié les peines d’emprisonnement et autres représailles contre les critiques pacifiques au pays et à l’étranger et a réduit la production de pétrole, une décision considérée comme sapant les efforts des États-Unis et de ses alliés. punir la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine.

Le département d’État a qualifié jeudi la décision de l’administration d’essayer de protéger le prince héritier saoudien des tribunaux américains dans le meurtre de Khashoggi de “pure détermination juridique”.

Et bien qu’il ait soutenu le prince héritier dans sa tentative de bloquer le procès contre lui, le département d’État “n’a aucune opinion sur le fond de la présente poursuite et réitère sa condamnation sans équivoque du meurtre odieux de Jamal Khashoggi”, a déposé le tribunal de l’administration en retard. dit jeudi.

Des responsables saoudiens ont tué Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul. On pense qu’ils l’ont démembré, bien que ses restes n’aient jamais été retrouvés. La communauté du renseignement américain a conclu que le prince héritier d’Arabie saoudite avait approuvé le meurtre du journaliste largement connu et respecté, qui avait critiqué les manières dures du prince Mohammed de faire taire ceux qu’il considérait comme des rivaux ou des critiques.

La déclaration de l’administration Biden jeudi a noté les restrictions de visa et d’autres sanctions qu’elle avait infligées aux responsables saoudiens de rang inférieur lors de la mort.

“Dès les premiers jours de cette administration, le gouvernement des États-Unis a exprimé ses graves préoccupations concernant la responsabilité des agents saoudiens dans le meurtre de Jamal Khashoggi”, a déclaré le département d’État. Sa déclaration ne mentionnait pas le rôle présumé du prince héritier.

Biden, en tant que candidat, a juré de faire des dirigeants saoudiens un « paria » à propos du meurtre de Khashoggi en 2018.

“Je pense que c’était un meurtre pur et simple”, a déclaré Biden dans une mairie de CNN en 2019, en tant que candidat. «Et je pense que nous aurions dû le clouer comme ça. J’ai dit publiquement à l’époque que nous devrions le traiter de cette façon et qu’il devrait y avoir des conséquences liées à la façon dont nous traitons ces – ce pouvoir.

Mais Biden, en tant que président, a cherché à apaiser les tensions avec le royaume, notamment en cognant le poing avec le prince Mohammed lors d’un voyage en juillet dans le royaume, alors que les États-Unis s’efforcent de persuader l’Arabie saoudite d’annuler une série de réductions de la production de pétrole.

La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, et DAWN ont poursuivi le prince héritier, ses principaux collaborateurs et d’autres devant le tribunal fédéral de Washington pour leurs rôles présumés dans le meurtre de Khashoggi. L’Arabie saoudite affirme que le prince n’a joué aucun rôle direct dans le meurtre.

“Il est au-delà de l’ironie que le président Biden ait assuré à lui seul que MBS puisse échapper à toute responsabilité alors que c’est le président Biden qui a promis au peuple américain qu’il ferait tout pour le tenir responsable”, a déclaré la responsable de DAWN, Sarah Leah Whitson, dans un communiqué, en utilisant le l’acronyme du prince.

Biden en février 2021 avait exclu que le gouvernement américain impose une punition au prince Mohammed lui-même dans le meurtre de Khashoggi, un habitant de la région de Washington. Biden, s’exprimant après avoir autorisé la publication d’une version déclassifiée des conclusions de la communauté du renseignement sur le rôle du prince Mohammed dans le meurtre, a fait valoir à l’époque qu’il n’y avait aucun précédent pour que les États-Unis agissent contre le chef d’un partenaire stratégique.

L’armée américaine a longtemps protégé l’Arabie saoudite des ennemis extérieurs, en échange de ce que l’Arabie saoudite maintient à flot les marchés mondiaux du pétrole.

“Il est impossible de lire la décision de l’administration Biden aujourd’hui comme autre chose qu’une capitulation face aux tactiques de pression saoudiennes, y compris la réduction de la production de pétrole pour nous tordre les bras afin de reconnaître le faux stratagème d’immunité de MBS”, a déclaré Whitson.

Un juge fédéral à Washington avait donné au gouvernement américain jusqu’à jeudi minuit pour exprimer un avis sur l’affirmation des avocats du prince héritier selon laquelle la haute position officielle du prince Mohammed le rend légalement immunisé dans cette affaire.

L’administration Biden avait également la possibilité de ne pas exprimer d’opinion dans un sens ou dans l’autre.

L’immunité souveraine, un concept enraciné dans le droit international, stipule que les États et leurs représentants sont protégés contre certaines poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux d’autres États étrangers.

Le maintien du concept d'”immunité souveraine” permet de garantir que les dirigeants américains n’aient pas à s’inquiéter d’être traînés devant des tribunaux étrangers pour faire face à des poursuites dans d’autres pays, a déclaré le département d’État.

Les défenseurs des droits de l’homme avaient fait valoir que l’administration Biden enhardirait le prince Mohammed et d’autres dirigeants autoritaires du monde entier dans davantage de violations des droits si elle soutenait l’affirmation du prince héritier selon laquelle sa haute fonction le protégeait des poursuites.

Le prince Mohammed est le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite à la place de son père âgé, le roi Salman. En septembre, le roi saoudien a également transféré temporairement son titre de Premier ministre – un titre normalement détenu par le monarque saoudien – au prince Mohammed. Les critiques l’ont qualifié de tentative de renforcer la revendication d’immunité de Mohammed.

Eric Tucker et Aamer Madhani y ont contribué.

Ellen Knickmeyer et Matthew Lee, Associated Press