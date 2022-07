Les États-Unis prennent des mesures d’urgence pour sauver les séquoias des incendies de forêt

LOS ANGELES (AP) – Le US Forest Service a annoncé vendredi qu’il prenait des mesures d’urgence pour sauver les séquoias géants en accélérant des projets qui pourraient commencer dans quelques semaines pour nettoyer les sous-bois afin de protéger les plus grands arbres du monde contre la menace croissante des incendies de forêt.

La décision de contourner certains examens environnementaux pourrait réduire de plusieurs années le processus d’approbation normal requis pour couper des arbres plus petits dans les forêts nationales et utiliser des feux de faible intensité allumés intentionnellement pour réduire les broussailles denses qui ont contribué à alimenter les incendies de forêt qui ont tué jusqu’à 20% de tous grands séquoias au cours des deux dernières années.

“Sans action urgente, les incendies de forêt pourraient éliminer d’innombrables autres séquoias géants emblématiques”, a déclaré le chef du Service forestier, Randy Moore, dans un communiqué. “Cette action d’urgence visant à réduire les carburants avant qu’un incendie de forêt ne se produise protégera les bosquets de séquoias géants non brûlés des risques d’incendies de forêt de grande gravité.”

Les arbres, les plus gros du monde en volume, sont menacés comme jamais auparavant. Plus d’un siècle de suppression agressive des incendies a laissé des forêts étouffées par une végétation dense, des bûches abattues et des millions d’arbres morts tués par des scolytes qui ont attisé des enfers déchaînés intensifiés par la sécheresse et exacerbés par le changement climatique.

L’annonce du service forestier fait partie d’un large éventail d’efforts en cours pour sauver les espèces trouvées uniquement sur le versant ouest de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, dans le centre de la Californie. La plupart des quelque 70 bosquets sont regroupés autour des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon et certains s’étendent dans et au nord du parc national de Yosemite.

Le parc national de Sequoia, qui est géré par le ministère de l’Intérieur et non soumis à l’action d’urgence, envisage un plan novateur et controversé pour planter des semis de séquoia là où de grands arbres ont été anéantis par le feu.

La loi Save Our Sequoias (SOS), qui comprend également une disposition visant à accélérer les examens environnementaux comme le plan de service forestier, a été récemment introduite par un groupe bipartite de membres du Congrès, dont le leader républicain de la Chambre Kevin McCarthy, dont le district comprend des séquoias.

Le groupe a applaudi l’annonce de Moore vendredi, mais a déclaré dans un communiqué qu’il fallait faire plus pour faciliter l’éclaircissage des forêts.

“L’action du Service forestier aujourd’hui est un pas en avant important pour les séquoias géants, mais sans aborder d’autres obstacles à la protection de ces bosquets, cette urgence ne fera que continuer”, a déclaré le groupe. “Il est temps de codifier cette action en établissant une véritable solution globale pour ignifuger chaque bosquet de Californie grâce à la loi SOS et sauver nos séquoias.”

Les travaux prévus pour commencer dès cet été dans 12 bosquets répartis dans la forêt nationale de Sequoia et la forêt nationale de Sierra coûteraient 21 millions de dollars pour éliminer les carburants dits à échelle composés de broussailles, de bois mort et d’arbres plus petits qui permettent aux incendies de se propager vers le haut et incendier les auvents des séquoias qui peuvent dépasser 300 pieds (90 mètres) de hauteur.

Le plan prévoit la coupe d’arbres et de végétation plus petits et l’utilisation de feux dirigés – intentionnellement allumés et surveillés par les pompiers dans des conditions humides – pour enlever les aiguilles, les bâtons et les bûches en décomposition qui s’accumulent sur le sol de la forêt.

Certains groupes environnementaux ont critiqué l’éclaircie des forêts comme une excuse pour l’exploitation forestière commerciale.

Ara Marderosian, directeur exécutif du groupe Sequoia ForestKeeper, a qualifié l’annonce de “campagne de relations publiques bien orchestrée”.

Il a dit qu’il ne tient pas compte de la façon dont l’exploitation forestière peut exacerber les incendies de forêt et pourrait augmenter les émissions de carbone qui aggraveront la crise climatique.

“L’éclaircie accélérée ne tient pas compte du fait que les routes et les zones déboisées … permettent des incendies provoqués par le vent en raison d’un plus grand flux d’air causé par l’ouverture dans la canopée, ce qui augmente la vitesse et l’intensité des feux de forêt”, a-t-il déclaré.

Rob York, professeur et spécialiste de la vulgarisation coopérative dans les forêts gérées par l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que le plan du service forestier pourrait être utile mais nécessiterait un suivi approfondi.

“Pour moi, cela représente une approche de triage pour faire face à la menace urgente qui pèse sur les séquoias géants”, a déclaré York dans un e-mail. “Les traitements devront être suivis de feux dirigés fréquents afin de véritablement restaurer et protéger les bosquets à long terme.”

Le puissant séquoia, protégé par une écorce épaisse et avec son feuillage généralement haut au-dessus des flammes, était autrefois considéré comme presque inflammable.

Les arbres prospèrent même avec des incendies occasionnels de faible intensité – comme ceux que les Amérindiens ont historiquement allumés ou autorisés à brûler – qui éliminent les arbres en compétition pour la lumière du soleil et l’eau. La chaleur des flammes ouvre les cônes et permet aux graines de se répandre.

Mais les incendies de ces dernières années ont montré que bien que les arbres puissent vivre au-delà de 3 000 ans, ils ne sont pas immortels et une action plus importante peut être nécessaire pour les protéger.

Lors d’un incendie l’année dernière dans le parc national de Sequoia, les pompiers ont enveloppé les arbres les plus célèbres dans une feuille de protection et ont utilisé un retardateur de flamme dans les auvents des arbres.

Plus tôt ce mois-ci, lorsqu’un incendie a menacé le Mariposa Grove de séquoias géants dans le parc national de Yosemite, les pompiers ont installé des gicleurs.

Les flammes ont brûlé dans le bosquet – le premier feu de forêt à le faire depuis plus d’un siècle – mais il n’y a pas eu de dégâts majeurs. Un écologiste forestier du parc a attribué aux brûlages contrôlés la protection des 500 grands arbres.

Brian Melley, l’Associated Press