L’hésitation de l’administration est au moins en partie liée aux incertitudes sur l’approvisionnement en vaccins avant un repère de fin mai fixé par le président Biden lorsqu’il a promis suffisamment de doses de vaccin pour couvrir tous les adultes aux États-Unis. La production de vaccins est notoirement complexe et délicate, et des problèmes tels que la croissance de moisissures peuvent interrompre la progression d’une plante.

Mais bien que le vaccin d’AstraZeneca soit déjà autorisé dans plus de 70 pays, selon un porte-parole de la société, son essai clinique américain n’a pas encore rendu compte de résultats et la société n’a pas demandé à la Food and Drug Administration une autorisation d’utilisation d’urgence. AstraZeneca a demandé à l’administration Biden de la laisser prêter des doses américaines à l’Union européenne, où elle n’a pas respecté ses engagements d’approvisionnement initiaux et où la campagne de vaccination a mal trébuché.

En mai dernier, l’administration Trump promis jusqu’à 1,2 milliard de dollars à AstraZeneca de financer le développement et la fabrication de son vaccin, qu’elle a développé avec l’Université d’Oxford, et de fournir aux États-Unis 300 millions de doses s’il s’avère efficace. L’année dernière, les responsables fédéraux et les experts en santé publique ont considéré le vaccin, qui est moins cher et plus facile à stocker pendant de longues périodes que certains autres vaccins, comme étant le plus susceptible d’être parmi les premiers à recevoir une autorisation.

Cela ne s’est jamais produit, en partie à cause d’un modèle de maladresses de communication d’AstraZeneca qui a affaibli la relation de l’entreprise avec les régulateurs américains et a ralenti le développement du vaccin. L’automne dernier, l’essai d’AstraZeneca aux États-Unis – le même qui rapportera bientôt les résultats – a été fondé pendant près de sept semaines car la société a tardé à fournir à la FDA la preuve que le vaccin n’avait pas causé d’effets secondaires neurologiques graves chez deux volontaires.

L’entreprise est maintenant aux prises avec une autre peur de la sécurité. Agissant par précaution, les autorités sanitaires du Danemark, de Norvège et d’Islande ont suspendu jeudi l’utilisation du vaccin AstraZeneca après plusieurs rapports à travers le continent de caillots sanguins sévères.

Un responsable européen et la société ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de lien de causalité. Dans la grande majorité des cas, l’apparition de telles conditions médicales n’a rien à voir avec le vaccin. On s’attend à ce qu’un certain pourcentage de personnes tombent malades par hasard après avoir été vaccinées, comme cela se produirait dans n’importe quel groupe de personnes.

AstraZeneca a également rencontré d’autres problèmes lors du déploiement de son vaccin. Le manque d’approvisionnement a alimenté les tensions avec les responsables européens. Certaines personnes en Allemagne et dans d’autres pays ont hésité à prendre le vaccin, de peur qu’il ne soit de deuxième classe en raison de son efficacité globale inférieure dans les essais cliniques par rapport au vaccin de Pfizer. L’Afrique du Sud a mis fin le mois dernier à son intention d’introduire le vaccin après qu’un petit essai clinique a révélé que le vaccin ne semblait pas protéger contre une maladie légère à modérée causée par une variante de coronavirus inquiétante vue pour la première fois là-bas.