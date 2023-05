Les États-Unis prennent au sérieux la guerre tactique des drones – analyse

L’armée américaine continue de rechercher de nouvelles solutions aériennes sans pilote pour ses besoins sur le futur champ de bataille. Cela signifie essentiellement une compétition entre les fabricants de drones pour fabriquer un nouveau drone que les États-Unis peuvent utiliser.

Le programme de l’armée américaine a récemment conclu une «période de base» pour le programme d’enregistrement des futurs systèmes d’aéronefs tactiques sans équipage (FTUAS) et progresse avec quatre entreprises et leurs systèmes. Il s’agit notamment de Griffon Aerospace, Northrop Grumman Systems, Sierra Nevada Corporation et Textron Systems Corporation.

Un article de septembre 2020 de l’armée américaine a noté que « le futur système d’avion sans pilote tactique (FTUAS) remplacera le RQ-7B Shadow actuellement en service dans les équipes de combat de la brigade de manœuvre au sol ». Le concept implique la mise en service de drones qui volent à une altitude moyenne et disposent de « liaisons de données modernes, de capteurs électro-optiques/infrarouges (EO/IR), d’infrarouges/pointeur laser/désignateur laser/télémètre laser, de cryptage de données, des capacités d’équipe sans pilote et la capacité de fonctionner de manière autonome. Le drone choisi pourra facilement échanger diverses charges utiles et pourra être déployé via des hélicoptères Chinook.

En 2020, le rapport indiquait que «le FTUAS sera le principal système jour / nuit, de reconnaissance, de surveillance et d’acquisition d’objectifs des commandants de brigade. Il permettra au commandant de voir et de comprendre l’espace de combat et d’acquérir une connaissance de la situation sur le champ de bataille. Avec l’indépendance de la piste, le système étendra la capacité du commandant de manœuvre à effectuer une reconnaissance aérienne là où le terrain limiterait l’accès des ressources de reconnaissance au sol. La signature acoustique réduite du FTUAS améliorera la capacité de survie et réduira les chances d’alerter les adversaires.

La guerre en Ukraine a incité les militaires occidentaux à accélérer ce type de programmes. Auparavant, un pays comme les États-Unis pouvait prendre des années pour faire des achats de ce genre et ne même pas utiliser les résultats de l’initiative. En bref, au bon vieux temps, des ions de dollars pouvaient être injectés dans de nombreux systèmes et ne pas rapporter grand-chose. C’est pourquoi il faut tant de temps pour développer et mettre en service divers systèmes, y compris des drones, des avions de guerre avancés et des navires.

Cependant, aujourd’hui, l’exigence de construire des choses qui fonctionnent rapidement est claire. Israël, en revanche, a souvent essayé d’investir dans des projets qui fonctionnent et qui seront mis en service rapidement. Des initiatives telles que Iron Dome sont un exemple de ce type de passage rapide de la recherche et du développement à un système opérationnel.

Les drones font partie de l’avenir de la guerre. Ils permettent aux commandants de voir un champ de bataille sans mettre en péril des troupes ou des avions de combat de valeur ; et ils peuvent également aider au ciblage et peuvent être armés. La Russie et l’Ukraine ont utilisé des drones ainsi que d’autres systèmes sans pilote, tels que des navires sans pilote.

Le drone de l’Ombre

Le drone Shadow a été développé dans les années 1990. Il doit une partie de ses origines au drone Pioneer, qui est lui-même un système tactique sans pilote lié à l’IAI Scout d’Israël. Le Shadow a enregistré des centaines de milliers d’heures de vol au début des années 2000 et continue d’accumuler les succès.

Construit par AAI, il est utilisé par une demi-douzaine de pays, dont les États-Unis. Maintenant, alors que les États-Unis veulent plus de nouveaux drones tactiques, ils font appel aux principaux fabricants de drones pour produire l’avenir.

Northrop Grumman, par exemple, dit qu’il s’est associé à Shield AI et « a été sélectionné par l’armée américaine pour participer au concours FTUAS (Future Tactical Unmanned Aircraft System) Increment 2 pour remplacer le RQ-7B Shadow UAS de longue date. Le programme FTUAS prévoit un UAS à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) facilement et rapidement déployable offrant des capacités avancées de reconnaissance, de surveillance et d’acquisition d’objectifs aux équipes de combat de la brigade (BCT) et aux bataillons des forces spéciales / Rangers.

Une déclaration publiée par le bureau exécutif du programme américain Redstone Arsenal pour le bureau de projet des systèmes d’avions sans équipage détaille ce qui vient ensuite, « ces systèmes subiront de nombreuses activités d’évaluation telles que des tests environnementaux, des tests d’effets environnementaux électromagnétiques, MOSA [modular open systems approach] vérification et essais en vol effectués à PAH [Project Agreement Holders] et les installations d’essai du gouvernement.

Le programme actuel d’un futur drone tactique comprend un besoin «d’indépendance de piste, de décollage et d’atterrissage ponctuels et d’une capacité UAS rapidement déployable. Une fois mis en service, le FTUAS fournira un avantage tactique distinct par rapport aux systèmes actuels en raison d’une maniabilité accrue grâce au VTOL, d’un commandement et d’un contrôle améliorés pris en charge par la capacité en mouvement, d’une empreinte de transport et de logistique réduite, ainsi que d’une capacité de survie considérablement améliorée en raison de la réduction signature sonore.

Les candidats incluent le Griffon Valiant, qui est un drone à rotor basculant, ce qui signifie qu’il peut décoller comme un hélicoptère puis voler vers l’avant. Il a un design élégant. Le Sierra Nevada Voly-T et Textron Aerosonde HQ sont des drones d’aspect traditionnel qui ont également une fonction de décollage vertical. Le V-Bat de Northrop Grumman et Shield AI a un rotor à une extrémité et peut décoller vers le haut, comme un avion se tenait à son extrémité ; puis il passe à voler vers l’avant.

Le groupe actuel de drones aboutira éventuellement à un nouveau drone pour la capacité tactique recherchée par les États-Unis. L’un de ces drones ou quelque chose de similaire entrera probablement en production dans plusieurs années. La flexibilité du décollage vertical signifie que le drone n’a plus besoin d’une piste ou d’une catapulte pour le lancer dans les airs, ce qui facilite son déploiement et sa récupération.

Cependant, il existe des questions clés sur ces types de drones et sur les autres types de drones que les États-Unis pourraient vouloir pour les combats tactiques. L’expérience américaine en matière de guerre des drones provient principalement de la période qui a suivi la guerre froide, lorsque les États-Unis avaient une supériorité aérienne totale.

Cela signifie que les drones volaient généralement dans un espace aérien incontesté, dans des endroits comme l’Irak ou l’Afghanistan, ou même au-dessus d’autres pays comme le Pakistan, la Somalie ou le Yémen. Bien que le drone tactique soit assez différent du plus grand Reaper ou Global Hawk, il peut néanmoins avoir besoin de survivre sur un champ de bataille s’il se heurte à des défenses aériennes.

Cela soulève des questions sur les conceptions de drones qui remontent essentiellement aux époques antérieures avec quelques changements. Les drones construits dans les années 1980 et 1990 qui ont abouti à des conceptions telles que le Shadow étaient le produit d’une certaine époque. Le champ de bataille moderne de l’Ukraine montre à quel point les drones sont vulnérables aux défenses aériennes et montre également à quel point les drones bon marché conçus pour être perdus dans la guerre d’usure peuvent être plus pertinents.

Les États-Unis ont certainement appris des expériences passées telles que l’Aquila, un drone qui épongeait de l’argent mais n’était pas utilisé ; mais il n’est pas clair si le processus de réflexion actuel sur les types de drones dont les bataillons et les brigades ont besoin est en cours de réflexion pour donner aux commandants ce dont ils ont besoin.