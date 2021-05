Les États-Unis poussent à mettre fin à la «  course vers le bas  » de l’impôt des sociétés

Cet objectif est devenu de plus en plus urgent alors que l’administration cherche à augmenter les impôts des entreprises américaines. Yellen a déclaré qu’elle était jusqu’à présent encouragée par les développements dans les négociations avec d’autres pays.

« Nous sommes très activement engagés avec d’autres pays pour mettre fin à ce qui a été une course mondiale vers le bas de l’impôt sur les sociétés », a-t-elle déclaré. «Je crains que cette course vers le bas à l’échelle mondiale en ce qui concerne les impôts sur les sociétés ne prive les économies des revenus dont elles ont vraiment besoin pour investir dans les infrastructures, l’éducation, la recherche et le développement et d’autres choses pour stimuler la croissance et avoir également un impact sur la compétitivité des entreprises.

« Nous demandons donc aux entreprises de se mobiliser et de payer un peu plus pour les aider à réaliser des priorités budgétaires qui sont tout aussi importantes pour les rendre compétitives et le faire dans un contexte où nous verrons également une augmentation des taux mondiaux », at-elle mentionné.

Quelques pays ont déclaré publiquement qu’ils approuvaient l’idée globale de l’impôt minimum, même si elle reste impopulaire dans certains milieux. Les entreprises américaines se livrent depuis longtemps à des pratiques de «délocalisation» où elles établissent des domiciles dans des pays à faible taux d’imposition, même si elles exercent une grande partie de leurs activités au niveau national.

L’administration Trump a réduit le taux d’imposition des sociétés à 21%, que le président Joe Biden souhaite porter à 28%. En outre, les réductions d’impôts de 2017 ont incité les entreprises à rapatrier les bénéfices qu’elles avaient stockés à l’étranger.

Lors d’une comparution plus tôt dans la journée, Yellen a déclaré que les réductions d’impôts n’avaient guère stimulé les investissements et avaient plutôt déclenché des rachats d’actions et des émissions de dividendes pour les investisseurs.

Outre les négociations sur le niveau d’imposition, l’administration cherche également à s’entendre sur la manière dont les autres pays taxent les entreprises américaines. C’est en fait le premier de ce que Yellen a décrit comme deux «piliers» des pourparlers qu’il a avec des nations au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

« Le deuxième pilier concerne les impôts minimums mondiaux et le premier pilier concerne ces impôts qui jusqu’à présent ont été prélevés par certains pays sur les entreprises américaines », a-t-elle déclaré. «Nous avons proposé d’élargir la couverture du premier pilier afin qu’il ne s’agisse pas uniquement des entreprises technologiques américaines, de sorte qu’il s’agisse des opérations des grandes entreprises les plus rentables, quel que soit le secteur, au niveau mondial, et nous espérons pouvoir parvenir à un accord. sur les deux piliers. «

Yellen a déclaré que l’administration cherchait des moyens de décourager les entreprises de déduire les paiements d’impôts qu’elles versent aux pays paradisiaques.

En fin de compte, elle a déclaré que les entreprises paieraient plus d’impôts aux États-Unis, mais elle a déclaré que les revenus sont nécessaires pour aider à financer les programmes de dépenses expansifs à l’ordre du jour de l’administration.