Les États-Unis «poursuivront» l’échange de prisonniers contre Brittney Griner et Paul Whelan avec la Russie, selon Blinken

Les États-Unis “poursuivront” un échange de prisonniers avec la Russie pour les citoyens américains Brittney Griner et Paul Whelan, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken au Cambodge vendredi matin.

Le commentaire de Blinken est intervenu alors qu’il était interrogé sur les propos tenus par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, concernant un éventuel échange de prisonniers lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ou ASEAN.

“Nous avons avancé, comme vous le savez, une proposition substantielle sur laquelle la Russie devrait s’engager avec nous. Et ce que le ministre des Affaires étrangères Lavrov a dit ce matin et a dit publiquement, c’est qu’ils sont prêts à s’engager par les canaux que nous avons établis pour faire exactement cela, et nous poursuivrons”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse à l’ASEAN.

L’annonce intervient un jour après que la star de la WNBA, Brittney Griner, a été condamnée par un tribunal russe à neuf ans de prison pour possession de marijuana.

Blinken a été invité à répondre à Lavrov, qui a déclaré qu’il ne s’attendait pas à avoir des nouvelles de Blinken mais a été surpris lorsque Blinken n’a pas tendu la main.

“En ce qui concerne Brittney Griner et Paul Whelan, quelques petites choses à ce sujet. Je pense d’abord que nous avons tous vu la condamnation de Brittney Griner à neuf ans de prison et cela aggrave encore l’injustice qui lui est faite, ainsi qu’à son tort. détention », a déclaré Blinken.

Il a ajouté : “Cela met en lumière notre préoccupation très importante concernant le système juridique russe et l’utilisation par le gouvernement russe de détentions injustifiées pour faire avancer son propre programme, en utilisant des individus comme des pions politiques. Il en va de même pour Paul Whelan.”

Plus tôt dans la journée, Lavrov a déclaré que la Russie était “prête à discuter” d’un commerce de prisonniers par la voie diplomatique, car un cadre privé avait été précédemment “convenu par” le président russe Vladimir Poutine et le président Biden.

Lavrov a déclaré que la Russie était “prête à discuter de ce sujet, mais dans le cadre de la chaîne qui a été convenue par les présidents”.

“Si les Américains décident de recourir à nouveau à la diplomatie publique… c’est leur affaire et je dirais même que c’est leur problème”, a déclaré Lavrov à l’ASEAN.

« En ce qui concerne les personnes condamnées en Russie et aux États-Unis … il existe un canal spécifique qui a été convenu par les présidents », a ajouté Lavrov lors de la conférence de presse. “Peu importe ce que quelqu’un dit publiquement, cette chaîne restera en vigueur.”

La Russie a précédemment averti les États-Unis de ne pas s’engager dans une “diplomatie du mégaphone” car cela ferait dérailler les négociations en cours.

Le président Biden a publié une déclaration dénonçant la détention de Griner et a qualifié la peine de prison « d’inacceptable ».

“J’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers”, a déclaré le président Biden. “Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour apporter [her] à la maison en toute sécurité dès que possible.”