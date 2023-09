Les États-Unis poursuivent Tesla pour abus présumés « racistes généralisés » contre les travailleurs noirs | Actualités sur le racisme

Le procès demande des dommages-intérêts non précisés, une compensation et une ordonnance pour que Tesla lutte contre le racisme dans son usine de Californie.

Aux États-Unis, une agence gouvernementale anti-discrimination a intenté une action en justice contre Tesla d’Elon Musk, accusant l’entreprise d’avoir autorisé le « harcèlement racial omniprésent » à l’encontre des travailleurs noirs de son usine automobile phare de Californie, et d’avoir pris des mesures de représailles contre ceux qui ont porté plainte.

La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, un organisme fédéral, a déclaré que les travailleurs noirs étaient régulièrement victimes de stéréotypes, d’insultes raciales et d’hostilité depuis au moins 2015.

L’action en justice, qui fait suite à l’échec de la médiation, ajoute des accusations fédérales aux plaintes pour discrimination déjà déposées par l’État de Californie, aux poursuites intentées par des employés individuels de Tesla et à un recours collectif impliquant environ 240 travailleurs.

Le constructeur de voitures électriques « a soumis les employés noirs de ses usines de fabrication de Fremont, en Californie… à un harcèlement racial grave ou généralisé et a créé et maintenu un environnement de travail hostile en raison de leur race », indique le procès.

« Les comportements racistes étaient fréquents, continus, inappropriés, importuns et se produisaient dans toutes les équipes, départements et postes », a déclaré la commission.

La poursuite indiquait que les murs de l’usine portaient des graffitis comprenant des croix gammées, des nœuds coulants et des menaces, dont certains seraient sur des véhicules sortant de la chaîne de production.

La commission a déclaré que les travailleurs noirs subissaient régulièrement des insultes racistes, notamment des variations du « mot en N », ainsi que « singe » et « garçon ».

« Les insultes ont été utilisées de manière désinvolte et ouvertement dans les zones à fort trafic et dans les centres de travail », selon la commission.

Tesla a annoncé l’année dernière que l’EEOC avait officiellement fait part de ses inquiétudes concernant la situation à l’usine.

Dans les autres cas, l’entreprise a déclaré qu’elle ne tolérait pas la discrimination et prenait au sérieux les plaintes des travailleurs.

Il n’y a eu aucune réponse immédiate de la part de Tesla ou Musk sur l’action de l’EEOC.

Selon les documents juridiques, les superviseurs et dirigeants de Tesla ont été témoins d’abus raciaux mais ne sont pas intervenus, et Tesla n’a pas pris de mesures pour remédier à cette mauvaise conduite.

Les travailleurs noirs de Tesla qui se plaignaient de traitements racistes se sont retrouvés affectés à des tâches ou à des quarts de travail indésirables, injustement rédigés ou même licenciés, selon le procès.

« Après avoir exprimé mon mécontentement, j’ai commencé à me faire reprocher tout ce qui était acceptable auparavant, comme écouter de la musique tout en travaillant », a déclaré un employé noir de Tesla, cité dans des documents judiciaires.

Le procès demande des dommages et intérêts non précisés ainsi qu’une indemnisation pour les travailleurs noirs lésés et une ordonnance obligeant Tesla à lutter contre le racisme dans l’usine.

La Californie a poursuivi Tesla l’année dernière par l’intermédiaire du Department of Fair Employment and Housing, qui applique les lois sur les droits civils de l’État et est similaire à l’EEOC, affirmant avoir reçu des centaines de plaintes de travailleurs.

Tesla avait alors publié une déclaration affirmant qu’elle s’opposait à « toutes les formes de discrimination et de harcèlement » et qu’elle s’engageait à fournir « un lieu de travail sûr, respectueux, juste et inclusif ».

Par ailleurs, un certain nombre de travailleuses de Tesla ont intenté des poursuites en 2021 pour harcèlement sexuel à l’usine de Fremont.