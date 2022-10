Les États-Unis poursuivent leur propre déclin en effrayant les scientifiques chinois

La communauté asiatique américaine est la dernière diaspora prise entre les feux croisés de la politique étrangère de Washington – et ils en ont assez

Un rapport récent du Wall Street Journal a révélé que de nombreux universitaires de haut niveau d’origine chinoise qui occupent des postes dans des universités américaines envisagent de quitter le pays en raison des escalades croissantes entre Pékin et Washington. L’article a révélé que 1 400 scientifiques chinois formés aux États-Unis ont échangé leur affiliation américaine contre une affiliation chinoise en 2021, et que 40 % des universitaires chinois des meilleures institutions de recherche comme Harvard et le MIT pourraient partir.

Parmi les principales raisons citées par les personnes qui ont parlé au WSJ figuraient les craintes d’une surveillance gouvernementale, comme le FBI initié par Trump. “Initiative Chine» qui ciblait des personnes d’origine chinoise sur de prétendues «espionnage économique,» et l’augmentation des crimes haineux contre les personnes d’origine asiatique. Considérant que le premier était essentiellement un rien qui s’est transformé en une attaque maccarthyste à motivation raciale contre des personnes d’origine chinoise, les deux ont à voir avec le racisme.

Et ce vitriol provoque une fuite des cerveaux inversée, par laquelle des experts d’origine chinoise retournent en Chine pour de meilleures opportunités. Beaucoup de ces personnes, selon le journal, travaillent dans des domaines stratégiquement importants pour le complexe militaro-industriel américain. Cela pose de sérieux défis pour les perspectives d’avenir de Washington dans un environnement géostratégique mondial compétitif avec Pékin.

Ce qu’il est important de noter, c’est à quel point les secteurs hautement qualifiés de l’économie américaine dépendent des immigrants. Selon un rapport de 2013 de l’Immigration Policy Center, des années 1995 à 2005, plus de 52% des startups de la Silicon Valley avaient au moins un fondateur immigré. Pensez à des gens comme Elon Musk et Sergey Brin, qui ont joué un rôle déterminant dans la création de Google et PayPal à cette époque.

Pendant ce temps, les États-Unis dépendent fortement des talents d’origine étrangère, et il y a un manque de financement pour l’éducation, ainsi qu’un manque d’enseignement supérieur universel – contrairement à beaucoup de ses pairs à revenu élevé. Cela signifie que les États-Unis ne peuvent pas combler ces lacunes au niveau national. En fait, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a cité la première dame, le Dr Jill Biden, disant que “tout pays qui éduque plus que les États-Unis surpassera les États-Unis, et c’est une question fondamentale de sécurité nationale.”

Les États-Unis reconnaissent en fait, aux plus hauts niveaux du gouvernement, que leur manque de candidats qualifiés dans les domaines en demande est “une question fondamentale de sécurité nationale.” Au crédit de l’administration Biden, ils ont mis fin à l’Initiative chinoise et ont signé des projets de loi visant à freiner la flambée nationale des crimes de haine anti-asiatiques. Mais il n’est pas clair si ceux-ci aident réellement au degré souhaité.

En effet, alors que le début du mandat du président Joe Biden a amélioré l’image de l’Amérique par rapport aux années Trump, une enquête de Morning Consult a révélé que la plupart des pays interrogés n’ont plus de vision romantique de l’Oncle Sam. Notamment, la Chine avait une note défavorable de 74 %.

Un article de mai 2021 de Chemical & Engineering News laissait déjà entendre que des scientifiques asiatiques abandonnaient l’Amérique en raison d’un traitement injuste par le gouvernement américain et de crimes haineux. La publication a noté que les experts du patrimoine asiatique dans ce domaine sont les «pierre angulaire de la chimie américaine », et que leur départ nuirait indéfiniment à la compétitivité de Washington.

Malgré la nature manifeste de l’Initiative chinoise et de la violence de rue contre les Asiatiques, une chose très importante qui nuit à l’opinion de la Chine parmi les personnes d’origine asiatique et en particulier les Chinois est la politique étrangère erratique de Washington. C’est en fait cette pièce qui est l’antécédent de toutes les autres choses qui font fuir les immigrants chinois talentueux.

Si les États-Unis n’avaient pas une politique étrangère hostile à l’égard de la Chine en général, il n’y aurait pas d’enquêtes fédérales racistes contre les personnes d’origine chinoise et il n’y aurait pas non plus de machine médiatique diffusant la haine contre le gouvernement de Pékin et créant un terrain fertile pour la montée des crimes de haine. Toutes ces choses sont liées : la politique étrangère, les attitudes générales envers les communautés de la diaspora et les préjugés institutionnels.

Et nous avons vu comment la société américaine répète ces mêmes génuflexions culturelles en fonction de l’ennemi du jour. Pendant la guerre froide, il y avait des opinions offensantes et caricaturales sur les Européens de l’Est et, au plus fort de la guerre contre le terrorisme, il y avait ces mêmes attitudes envers les personnes originaires de pays à majorité musulmane. Chacun de ces moments de l’histoire a entraîné une discrimination et des crimes de haine contre leurs communautés respectives de la diaspora aux États-Unis.

Maintenant, les peuples asiatiques sont ciblés grâce à la nouvelle guerre froide contre la Chine. Sauf que, cette fois, avec le déclin des États-Unis, couplé à l’ascension fulgurante de la Chine, la balle est dans le camp de la communauté chinoise pour décider où tirer parti de son talent. Ceci, ironiquement, accélère le plongeon de Washington dans la poubelle de l’histoire. Si les États-Unis veulent faire quoi que ce soit pour changer cela, il faudrait changer la politique étrangère américaine vis-à-vis de la Chine.