Les États-Unis poursuivent leur mission de protection au Moyen-Orient et convoquent une réunion du groupe de défense ukrainien > Département américain de la Défense > Actualités du ministère de la Défense

Dans le cadre d’un effort international, les États-Unis continuent de protéger la navigation dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, et continuent de se défendre contre les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie, par des groupes soutenus par l’Iran, a déclaré aujourd’hui la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh. .

Singh a également déclaré que le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III et le général de l’armée de l’air CQ Brown Jr., président des chefs d’état-major interarmées, organiseraient demain une réunion virtuelle du Groupe de contact sur la défense ukrainienne.

Il y a eu 151 attaques contre les forces américaines au Moyen-Orient depuis le 19 octobre, a déclaré Singh. Au cours du week-end, les forces américaines ont répondu aux menaces des rebelles Houthis et des groupes soutenus par l’Iran. Le 20 janvier, les forces du commandement central américain ont frappé des missiles Houthis dirigés vers le golfe d’Aden, a-t-elle déclaré. “Les forces américaines ont déterminé que le missile représentait une menace pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région et ont ensuite frappé et détruit le missile en état de légitime défense”, a déclaré Singh. “Cette action rendra les eaux internationales plus sûres et plus sécurisées pour la marine américaine et les navires marchands.”

Le 20 également, des groupes soutenus par l’Iran ont lancé plusieurs missiles balistiques et roquettes sur la base aérienne d’Al-Asad, dans l’ouest de l’Irak. “La plupart des missiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne de la base, tandis que d’autres ont touché la base”, a-t-elle précisé. “Deux militaires américains ont été blessés mais ont depuis repris leurs fonctions, et des installations non critiques ont subi des dégâts structurels. Et au moins un militaire irakien a été blessé.”

Il s’agit des dernières attaques remontant au 17 octobre en Irak et en Syrie et au 19 novembre par les rebelles Houthis au Yémen. “Nous allons continuer à réagir, car nous ne cherchons pas une escalade”, a déclaré Singh. “C’est vraiment aux Houthis, à ces [Iranian] ” Nous avons soutenu les milices pour qu’elles mettent fin à leurs attaques contre nos forces, contre les navires commerciaux et contre les marins innocents qui transitent par la mer Rouge et le golfe d’Aden. ”

Singh a également déclaré que deux Navy SEAL perdus lors d’une opération d’arraisonnement le 11 janvier avaient été répertoriés comme décédés. “Nous pleurons la perte de ces deux courageux SEAL et nos pensées vont à leurs familles”, a-t-elle déclaré.

Les SEAL montaient à bord d’un boutre transportant illégalement de l’aide mortelle depuis l’Iran vers les forces houthies au Yémen. La Marine et ses partenaires internationaux ont lancé une vaste opération de recherche couvrant plus de 21 000 milles carrés pour retrouver leurs coéquipiers disparus.

Austin et Brown accueilleront virtuellement demain la 18e réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine. Le groupe comprend plus de 50 pays qui se réunissent chaque mois pour coordonner l’assistance à la sécurité de l’Ukraine. “Ce groupe de contact continue de faire une réelle différence en temps réel”, a déclaré Singh. Cela « témoigne de notre détermination collective à résister aux attaques de la Russie contre la souveraineté démocratique et l’ordre international fondé sur des règles qui assurent notre sécurité à tous ».

Il s’agit de la première réunion du groupe en 2024. Le Congrès doit adopter un projet de loi complémentaire pour poursuivre le financement américain à l’Ukraine. Néanmoins, la réunion du groupe permet aux nations de se concerter et de travailler ensemble pour mettre les capacités militaires entre les mains des militaires ukrainiens. Les États-Unis continuent de soutenir l’Ukraine en poursuivant la formation dirigée par les États-Unis dans des bases en Allemagne et en poursuivant la formation des pilotes en Arizona.