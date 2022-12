Les États-Unis poursuivent l’Arizona pour des conteneurs maritimes à la frontière mexicaine

PHOENIX (AP) – Le gouvernement américain a poursuivi mercredi le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et l’État pour le placement de conteneurs d’expédition comme barrière à la frontière avec le Mexique, affirmant qu’il empiétait sur les terres fédérales.

La plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis intervient trois semaines avant que le gouverneur républicain ne se retire pour la gouverneure élue démocrate Katie Hobbs, qui a déclaré qu’elle s’opposait à la construction.

Ducey a déclaré aux responsables américains plus tôt cette semaine que l’Arizona était prêt à aider à retirer les conteneurs, qui, selon lui, ont été placés comme une barrière temporaire. Mais il veut que le gouvernement américain dise quand il comblera les lacunes restantes dans le mur frontalier permanent, comme il l’a annoncé il y a un an.

Les États-Unis “doivent aux Arizonans et à tous les Américains de publier un calendrier”, a-t-il écrit dans une lettre de mardi, répondant aux nouvelles de la plainte fédérale en instance.

La sécurité des frontières était au centre de la présidence de Donald Trump et reste un enjeu clé pour les politiciens républicains.

La plainte du ministère de la Justice demande au tribunal d’ordonner à l’Arizona d’arrêter le placement et de retirer les conteneurs dans la vallée reculée de San Rafael, dans le comté le plus à l’est de Cochise. Les travaux plaçant jusqu’à 3 000 conteneurs pour un coût de 95 millions de dollars sont environ un tiers terminés, mais les manifestants préoccupés par son impact sur l’environnement ont suspendu les travaux ces derniers jours.

“Des responsables de Reclamation et du Forest Service ont informé l’Arizona qu’il empiétait sur des terres fédérales”, lit-on dans la plainte. L’action demande également des dommages-intérêts pour indemniser les États-Unis pour réparer tout dommage le long de la frontière.

Cette décision a été applaudie par le représentant américain Raúl M. Grijalva, qui représente le sud de l’Arizona. Il a qualifié le projet de « mur frontalier de dépotoir illégal ».

Russ McSpadden, défenseur de la conservation du sud-ouest pour le Center for Biological Diversity, a déclaré que la plainte fédérale “devrait être le début de la fin de l’assaut anarchique de Doug Ducey contre les forêts nationales protégées et la faune en voie de disparition”.

Ducey a écrit aux responsables fédéraux après avoir été informé de leur intention de déposer la plainte et a rejeté leur argument selon lequel les conteneurs “présentent de graves risques pour la sécurité publique et des dommages environnementaux”.

“Le principal risque pour la sécurité publique et les dommages environnementaux proviennent de l’inaction du gouvernement fédéral pour sécuriser notre frontière”, a écrit Ducey, l’arrêt en janvier 2021 de la construction du mur frontalier de Trump entraînant “un nombre toujours croissant de migrants qui continuent d’affluer dans l’État.

La décision de Ducey intervient au milieu d’un flux record de migrants arrivant à la frontière. Les autorités frontalières américaines ont arrêté des migrants 2,38 millions de fois au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, en hausse de 37 % par rapport à l’année précédente. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois en août et est plus du double du niveau le plus élevé de la présidence de Trump, en 2019.

Ducey a également rejeté les affirmations du gouvernement américain selon lesquelles les conteneurs interfèrent avec la capacité des agences fédérales à s’acquitter de leurs fonctions officielles, ainsi qu’à achever la construction d’infrastructures frontalières dans certaines régions.

Il a dit qu’il était encouragé par l’annonce précédente de l’administration Biden qu’elle comblerait les lacunes du mur, mais c’était il y a un an.

“L’Arizona n’a eu d’autre choix que de faire face à la crise à sa frontière sud et a commencé à ériger une barrière frontalière temporaire”, a écrit le gouverneur.

Hobbs a déclaré qu’elle considérait le projet comme un coup politique, mais n’a pas décidé quoi faire des conteneurs après son inauguration le 5 janvier.

Ducey a poursuivi des fonctionnaires fédéraux pour leurs objections au mur de conteneurs le 21 octobre, insistant sur le fait que l’Arizona détient une compétence exclusive ou partagée sur la bande de 60 pieds (18,2 mètres) sur laquelle reposent les conteneurs et a le droit constitutionnel de protéger les résidents du “danger imminent de crises criminelles et humanitaires.

L’effort de mur de conteneurs de Ducey a commencé à la fin de l’été à Yuma, dans l’ouest de l’Arizona, un point de passage populaire, avec des dizaines de demandeurs d’asile arrivant quotidiennement et trouvant souvent des moyens de contourner les nouvelles barrières. Les conteneurs remplissaient les zones laissées ouvertes lors de la construction du mur frontalier de 450 milles (724 km) de Trump. Mais la vallée éloignée de San Rafael – le dernier chantier de construction – n’est généralement pas utilisée par les migrants et n’a pas été envisagée dans le plan de construction du mur de Trump.

Anita Snow, l’Associated Press