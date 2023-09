Les États-Unis poursuivent eBay pour des raisons environnementales

Le géant des enchères en ligne aurait permis la vente de centaines de milliers de produits toxiques sur sa plateforme.

Le ministère américain de la Justice a poursuivi mercredi le géant des enchères en ligne eBay au nom de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) devant un tribunal fédéral de Brooklyn, affirmant que la plateforme vendait des centaines de milliers de produits nocifs et toxiques qui violaient la loi américaine sur l’environnement.

eBay »vendu, proposé à la vente ou provoqué la vente» de plus de 340 000 dispositifs de neutralisation dits de rechange, accessoires pour voitures et camions fabriqués pour désactiver les contrôles d’émissions requis par la loi américaine afin d’augmenter l’économie de carburant, selon la plainte. La plateforme aurait également autorisé la vente et l’achat de plus de 23 000 produits pesticides mal étiquetés ou soumis à des restrictions et de faux remèdes contre le Covid-19 non spécifiés, en violation des précédents ordres d’arrêt de vente en 2020 et 2021.

Le site de vente aux enchères est également accusé d’avoir autorisé la vente de plus de 5 600 articles contenant du chlorure de méthylène pour l’élimination de peintures et de revêtements, l’une des 52 utilisations pour lesquelles ce produit chimique a été déclaré interdit l’année dernière par l’EPA en raison de risques graves pour la santé, notamment le cancer. , la neurotoxicité et la mort.

«Les lois qui interdisent la vente de produits pouvant gravement nuire à la santé humaine et à l’environnement s’appliquent aux détaillants de commerce électronique comme eBay, tout comme aux magasins physiques.», a déclaré le procureur général adjoint Todd Kim, de la division de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de la Justice, dans un communiqué de presse du ministère de la Justice accompagnant la poursuite.

Le procès accuse eBay d’avoir violé la loi sur la qualité de l’air, la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides et la loi sur le contrôle des substances toxiques. Le site ne vend pas directement de produits, mais sert plutôt de plateforme d’enchères et de ventes entre ses utilisateurs. Cependant, alors que la célèbre clause américaine de l’article 230 protège les plateformes Internet de toute responsabilité concernant les informations publiées par des utilisateurs tiers, exonérant théoriquement une plateforme comme eBay de toute responsabilité légale pour les annonces qui dénaturent l’article proposé, cette disposition permet aux plateformes d’être tenus responsables des actions de leurs utilisateurs si une responsabilité pénale fédérale est impliquée.

Le géant du commerce électronique, qui pourrait faire face à des milliards de dollars d’amende s’il est reconnu coupable, a qualifié la poursuite de «totalement sans précédent» et a promis de lutter contre les accusations. «eBay bloque et supprime plus de 99,9 % des annonces pour les produits cités par le DoJ, y compris des millions d’annonces chaque année.« , a déclaré la société dans un communiqué publié en réponse à la poursuite.

Les conditions de service d’eBay exigent que les vendeurs «suivre toutes les lois applicables», et incluent des politiques détaillées délimitant les articles interdits. Le site restreint les ventes de pesticides depuis au moins 2022, interdit la vente de dispositifs d’invalidation et répertorie le chlorure de méthylène comme article interdit dans le cadre de sa politique sur les matières dangereuses.