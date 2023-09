Les États-Unis poursuivent Amazon pour avoir porté préjudice aux consommateurs avec des prix plus élevés

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déposé mardi une plainte antitrust très attendue contre Amazon.com, accusant le détaillant en ligne de nuire aux consommateurs en augmentant ses prix. Il s’agit de la dernière action en justice du gouvernement américain visant à briser la domination des Big Tech sur Internet.

Ce procès était attendu après des années de plaintes selon lesquelles Amazon.com et d’autres géants de la technologie auraient abusé de leur domination sur la recherche, les médias sociaux et la vente au détail en ligne pour devenir des gardiens des aspects les plus lucratifs d’Internet.

Le procès, auquel se sont joints 17 procureurs généraux d’État, fait suite à une enquête de quatre ans et à des poursuites fédérales intentées contre Google d’Alphabet et Facebook de Meta Platforms.

« La FTC et ses partenaires étatiques affirment que les actions d’Amazon lui permettent d’empêcher ses concurrents et ses vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les acheteurs, de surfacturer les vendeurs, d’étouffer l’innovation et d’empêcher ses concurrents de concurrencer équitablement Amazon », a déclaré l’agence dans un communiqué.

La FTC a déclaré qu’elle demandait au tribunal d’émettre une injonction permanente ordonnant à Amazon.com de mettre fin à son comportement illégal.

La FTC a déclaré qu’Amazon, fondée en 1994 et valant plus de 1 000 milliards de dollars, punissait les vendeurs qui cherchaient à proposer des prix inférieurs à ceux d’Amazon en rendant difficile pour les consommateurs de trouver le vendeur sur la plateforme Amazon.

D’autres allégations incluent qu’Amazon aurait donné la préférence à ses propres produits sur ses plateformes par rapport à ses concurrents sur la plateforme.

La présidente de la FTC, Lina Khan, alors qu’elle était étudiante en droit, a écrit sur la domination d’Amazon.com dans la vente au détail en ligne pour le « Yale Law Journal » et faisait partie du personnel du comité de la Chambre qui a rédigé un rapport publié en 2020 qui préconisait de maîtriser quatre géants de la technologie : Amazon.com, Apple, Google et Facebook.

La nécessité de prendre des mesures contre les Big Tech est l’une des rares idées sur lesquelles les démocrates et les républicains se sont mis d’accord. Sous l’administration Trump qui a pris fin en 2021, le ministère de la Justice et la FTC ont ouvert des enquêtes sur Google, Facebook, Apple et Amazon.

Le ministère de la Justice a poursuivi Google à deux reprises – une fois sous le mandat du républicain Donald Trump concernant ses activités de recherche et une deuxième fois sur la technologie publicitaire depuis l’entrée en fonction du président démocrate Joe Biden.

La FTC a poursuivi Facebook sous l’administration Trump et la FTC de Biden a poursuivi le procès.

