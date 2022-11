Les États-Unis pourraient voir leur chaîne d’approvisionnement dérailler — RT World News

L’un des plus grands syndicats ferroviaires des États-Unis a rejeté un accord avec les entreprises de fret et, après une période de réflexion qui expire le 9 décembre, le pays pourrait voir une grève ferroviaire qui pourrait effondrer sa chaîne d’approvisionnement avant la période des fêtes. Le coût pour l’économie américaine pourrait être d’environ 2 milliards de dollars par jour et les chemins de fer voyageurs, comme Amtrak, pourraient connaître des perturbations majeures.

Un accord est apparu lointain, mais le Congrès pourrait encore intervenir pour en forcer un, sur la base de la législation de l’époque de la dépression. À l’heure actuelle, le principal point d’achoppement d’un accord concerne les congés de maladie payés et d’autres problèmes de qualité de vie qui affectent les cheminots. Un accord provisoire conclu plus tôt par le président Joe Biden en septembre accordait les plus fortes augmentations de salaire en 50 ans – c’est-à-dire 14% d’augmentations avec arriérés de salaire et 24% d’augmentations sur cinq ans, plus des primes en espèces de mille dollars chaque année – mais cela n’a jamais été le principal point d’achoppement.

Au lieu de cela, les syndicats sont contrariés par un manque de congés de maladie et de temps personnel qui laisse les cheminots avec une menace permanente de licenciement pour des visites chez un médecin, ainsi que d’avoir à être de garde sept jours sur sept. Ils sont également agacés par le fait que les travailleurs doivent exploiter les rails en solo, ce qu’ils considèrent comme un problème de sécurité, compte tenu des longues heures associées à l’industrie. C’est pourquoi les syndicats ont voté de justesse pour rejeter l’accord, même s’il a entraîné une augmentation importante des salaires.















Alors que cette question bouillonne depuis de nombreuses années, la pandémie a mis en évidence les problèmes d’horaire. Les vagues successives de Covid-19 n’ont vu aucune protection significative des travailleurs ni aucun congé de maladie payé mis en œuvre, et les pénuries de personnel n’ont fait qu’empirer. Les travailleurs ont été forcés de se présenter et d’être de garde sans aucune protection et, pour couronner le tout, les lignes de fret ont vu des bénéfices records versés aux ultra-riches, comme le président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Malgré ces bénéfices et revenus records, les opérateurs ferroviaires n’ont pas distribué cette richesse aux employés ni modifié les contrats pour accorder plus d’avantages. Au lieu de cela, ils ont dépensé ces bénéfices somptueux en rachats d’actions et en versements de dividendes aux actionnaires. Par exemple, CSX a signalé une augmentation de 37 % du bénéfice net de l’exercice 2021 et la société a racheté pour 3,7 milliards de dollars de ses propres actions au cours des trois premiers trimestres de cette année pour augmenter artificiellement les cours des actions.

Et maintenant, l’industrie espère que le Congrès interviendra auprès des travailleurs de la rotule. L’un des principaux obstacles juridiques à une grève ferroviaire est la loi de 1926 sur le travail des chemins de fer, qui interdit aux travailleurs de faire grève, contrairement à la plupart des autres entreprises. Cela a considérablement réduit l’influence des cheminots, tout en renforçant les puissants propriétaires des lignes de fret et en augmentant les chances que le Congrès intervienne avec un accord que les syndicats n’auraient pas accepté autrement.















Cela semble être l’objectif du lobby ferroviaire. Les syndicats espèrent que les membres pro-syndicaux du Congrès boiteux n’interviendront pas au nom des employeurs, mais les dommages économiques pourraient être trop lourds à supporter. Jusqu’à 30 % de toutes les marchandises pourraient être immobilisées en cas de grève, ce qui entraînerait une augmentation significative des prix de toutes sortes d’articles, du carburant aux voitures, en raison des problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Les compagnies de fret espèrent que même un Congrès divisé interviendra pour leur accorder un accord favorable.

Mais ce serait téméraire et ne ferait que donner un coup de pied sur la route. Le Congrès ne devrait pas nuire à l’influence des syndicats et devrait laisser la grève se dérouler, même si cela signifie voir d’énormes augmentations de prix. L’industrie ferroviaire a enregistré des profits exorbitants et a utilisé des pratiques anticoncurrentielles pour profiter des goulots d’étranglement de l’approvisionnement induits par la pandémie. Il bénéficie également d’exemptions sans précédent de la loi antitrust et bénéficie du modèle de privatisation du pays autour des chemins de fer.

Au contraire, le Congrès devrait saisir l’occasion de démanteler les compagnies ferroviaires, de renforcer les lois anti-monopole et de mettre en œuvre des congés de maladie payés universels, étant donné que les États-Unis subissent un plateau de cas virtuel avec Covid-19. Les États-Unis sont, notamment, l’un des rares pays développés au monde à ne pas avoir de congés de maladie payés universels et n’ont pas de concurrent ferroviaire détenu par le gouvernement ou subventionné en dehors d’Amtrak.

Cela signifie que seule une poignée d’entreprises sont autorisées à contrôler des lignes de fret entières et à fixer des redevances arbitraires, ce qui a entraîné de nombreuses poursuites, bien que les lois actuelles protègent les chemins de fer de toute responsabilité. Le Congrès devrait déplacer l’industrie ferroviaire de sa position privilégiée même si elle est importante pour la chaîne d’approvisionnement nationale car, inévitablement, ces monopoles nuisent au marché et nuisent aux moyens de subsistance des travailleurs