Les États-Unis pourraient “somnambuler” dans la guerre avec la Chine – Leader asiatique – News 24

Washington et Pékin mènent le monde en « territoire dangereux », a déclaré le futur Premier ministre de Singapour à Bloomberg News

Les tensions américano-chinoises augmentent à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan au début du mois, et les deux pays courent un risque croissant de tomber dans une guerre involontaire, a averti le Premier ministre en attente de Singapour dans une interview.

“Nous commençons à voir une série de décisions prises par les deux pays qui nous mèneront sur un territoire de plus en plus dangereux”, a déclaré lundi le vice-Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, dans une interview à Bloomberg News. Wong, qui est également ministre des Finances, a été choisi par le parti au pouvoir de la ville-État pour succéder à Lee Hsien Loong au poste de Premier ministre, bien que le moment de ce transfert n’ait pas été déterminé.

Le futur Premier ministre a averti que Taiwan n’est qu’un “point de rupture” dans les relations entre Washington et Pékin, et quelles que soient les intentions, les erreurs de calcul peuvent rapidement dégénérer en conflit. “Cela peut facilement devenir très dangereux, comme nous l’avons vu lors d’événements récents, et peut même dégénérer assez rapidement, non pas parce que l’un ou l’autre veut en partie que cela se produise, car comme je l’ai dit, les deux parties comprennent les conséquences et ne veulent vraiment pas entrer dans conflit.”

Les dirigeants des deux côtés le comprennent. Mais comme on dit, personne ne veut délibérément aller au combat, mais nous somnambulons dans le conflit, et c’est le plus gros problème et danger.

Pékin a rompu ses liens militaires et climatiques avec Washington après le voyage de Pelosi à Taipei, affirmant qu’elle avait sapé la souveraineté de la Chine et enhardi les séparatistes à Taiwan. La Chine a répondu par des exercices militaires dans la région, et les tensions se sont encore aggravées lorsqu’une autre délégation du Congrès américain s’est rendue dimanche sur l’île autonome.















Wong a déclaré qu’il s’attend à ce que les relations américano-chinoises restent conflictuelles, au moins en partie à cause de la politique intérieure des deux pays. Il a ajouté que Singapour est “pas un allié de l’Amérique” et s’oppose à l’indépendance de Taiwan.

Wong a fait écho aux récents commentaires de l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, qui a déclaré au Wall Street Journal que Washington se dirigeait sans but vers la guerre avec la Russie et la Chine.

“Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des problèmes que nous avons en partie créés, sans aucune idée de la façon dont cela va se terminer ou de ce à quoi cela est censé conduire”, dit Kissinger.