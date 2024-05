Les États-Unis pourraient sanctionner un candidat à l’OTAN pour « atteinte à la démocratie » – Politico — RT World News

Washington a menacé de punir les politiciens géorgiens qui ont voté pour une loi sur les « agents étrangers », a rapporté le média.

Les États-Unis pourraient sanctionner des membres du gouvernement géorgien après que le parlement du pays a adopté une nouvelle loi sur les « agents étrangers » à laquelle Washington s’est opposé, a rapporté lundi Politico, citant un projet de document.

La loi géorgienne sur la transparence de l’influence étrangère exigerait que les ONG, les médias et les particuliers recevant plus de 20 % de leur financement de l’étranger s’enregistrent en tant qu’entités. « promouvoir les intérêts d’une puissance étrangère ». Ils doivent également divulguer leurs donateurs sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 500 $.

Vendredi, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a opposé son veto à la loi, même si cette décision est considérée comme largement symbolique et devrait être annulée par le Parlement.

Dans leur projet de loi ciblant les politiciens de l’ancien État soviétique, les législateurs américains accusent le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, de « un virage de plus en plus antilibéral ». Ils affirment également que Tbilissi a « ouvertement attaqué les États-Unis et d’autres organisations occidentales de promotion de la démocratie » tout en embrassant «des liens accrus» avec la Russie et la Chine.

Dans le but de « une démocratie sûre » la législation américaine proposée imposerait des sanctions aux représentants du gouvernement qui ont « responsabilité matérielle pour avoir sapé ou porté atteinte à la démocratie, aux droits de l’homme ou à la sécurité en Géorgie ».















Cela imposerait également des interdictions de visa aux hommes politiques et aux familles des personnes responsables du passage des « À la russe » législation sur les agents étrangers, indique le rapport. Les services de sécurité et les forces de l’ordre géorgiennes qui ont réprimé les manifestations contre le projet de loi seraient également visés.

Zourabichvili, qui est indépendant, a opposé son veto à la loi controversée vendredi après des semaines de manifestations de rue et d’affrontements avec la police dans la capitale géorgienne. Le président a fait valoir que s’il était promulgué, le projet de loi nuirait aux aspirations du pays à rejoindre l’UE.

Le veto présidentiel est considéré par certains experts politiques comme largement symbolique, car le Parlement est contrôlé par le parti Rêve géorgien, qui devrait l’annuler.

Lors d’une visite en Géorgie la semaine dernière, le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes, James O’Brien, a mis en garde contre « des restrictions venant des Etats-Unis » si Tbilissi adopte la législation. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a également déclaré qu’une fois appliquée, la loi obligerait Washington à « réévaluer fondamentalement » ses relations avec la Géorgie, qui cherche également à rejoindre l’OTAN.

Toutefois, si le gouvernement de Tbilissi abandonne cette loi, les États-Unis pourraient signer un important paquet militaire et commercial, a déclaré Politico, citant un projet de document. Outre un meilleur accès aux marchés américains, le projet de loi appelle à une libéralisation du régime des visas pour les citoyens géorgiens, ajoute le texte.