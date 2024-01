Les États-Unis pourraient reconnaître un État palestinien après la guerre israélienne à Gaza

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a ordonné au département d’État américain de préparer un travail qui examinera la possibilité d’une reconnaissance américaine et internationale de l’État de Palestine au lendemain de la guerre à Gaza, a rapporté Walla citant deux hauts responsables de l’administration américaine.

Blinken a également demandé au Département d’État de soumettre des propositions sur ce à quoi pourrait ressembler un « État palestinien démilitarisé », sur la base de divers modèles venus du monde entier, a déclaré un responsable.

Un haut responsable américain a déclaré que la guerre à Gaza et les efforts pour trouver une solution diplomatique ouvraient la voie à un réexamen au sein de l’administration de nombreux vieux paradigmes de la politique des États-Unis à l’égard du conflit israélo-palestinien. Selon lui, certains éléments au sein de l’administration Biden recommandent de changer de politique et d’avancer vers la reconnaissance d’un État palestinien comme première étape d’un processus de paix renouvelé et non comme dernière étape qui serait le résultat de négociations entre les parties.

Il existe plusieurs options pour une action américaine dans cette direction, note le rapport Walla, allant d’une décision sur la reconnaissance américaine d’un État palestinien à la décision de ne pas opposer son veto à une décision du Conseil de sécurité de l’ONU d’accepter la Palestine comme membre à part entière de l’organisation. encourager d’autres pays occidentaux à reconnaître un État palestinien.

Un haut responsable américain a souligné que l’examen de la question était en cours pour suggérer des moyens de mettre en œuvre la solution à deux États de manière à garantir la sécurité d’Israël et à ne pas la mettre en danger.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprime lors d’une conférence de presse tenue par lui et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg (non représenté) au département d’État à Washington, États-Unis, le 29 janvier 2024. (crédit : REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

Pourquoi cette décision du Département d’État est-elle importante ?

Le fait que le Département d’État américain envisage cette possibilité indique un changement de mentalité au sein de l’administration Biden sur une question considérée comme très sensible tant au niveau international qu’au niveau national aux États-Unis.

Pendant des décennies, la politique des États-Unis a consisté à s’opposer à la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État – tant au niveau bilatéral qu’au sein des institutions de l’ONU – et à indiquer clairement qu’un État palestinien ne sera réalisé que par le biais de négociations directes entre Israël et les Palestiniens. Autorité.

Israël est fermement opposé depuis des années à toute reconnaissance d’un État palestinien par des pays individuels et par les institutions de l’ONU.

Le Département d’État américain a mené une étude similaire dans le passé, sous le mandat du président américain Barack Obama, lorsque l’Autorité palestinienne tentait d’obtenir la reconnaissance d’un État palestinien par le biais des institutions de l’ONU. À cette époque, le ministère avait préparé un document contenant des propositions politiques sur la reconnaissance d’un État palestinien, mais ce sujet n’a pas été sérieusement discuté au sein de l’administration.

En 2012, l’Assemblée générale de l’ONU a voté en faveur de l’acceptation de la Palestine comme État « observateur » à l’ONU – à l’instar du Vatican – sans l’accepter comme membre à part entière de l’organisation.

Ceci est une histoire en développement.