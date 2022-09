Les problèmes de l’Europe peuvent être bons pour l’Amérique dans la “situation perverse” actuelle, a déclaré un économiste au journal

Les responsables de la Maison Blanche pensent que l’effet d’une récession dans l’UE sur l’économie américaine serait “modeste,” alors que certains économistes suggèrent que cela aiderait en fait l’Amérique, a rapporté le Washington Post.

Alors que la Banque centrale européenne a relevé les taux d’intérêt de 0,75 point la semaine dernière dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et de flambée de l’inflation, les collaborateurs de la Maison Blanche estiment “la probabilité croissante d’une récession en Europe est peu susceptible de changer dans le cadre de la trajectoire actuelle”, a écrit le journal dimanche.

Cependant, les responsables américains qui ont parlé à WaPo sous couvert d’anonymat ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’une récession en Europe en entraînerait nécessairement une en Amérique.

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré au média que le département du Trésor et le Conseil des conseillers économiques avaient estimé que l’impact sur les États-Unis d’un tel événement serait probablement “modeste et gérable.”

Le commerce avec l’Europe représente moins de 1% du produit intérieur brut américain, tandis que le pays dispose également de suffisamment de gaz naturel pour minimiser l’impact d’un éventuel arrêt des approvisionnements énergétiques russes vers l’UE, souligne le document.

En fait, l’économie américaine pourrait en fait bénéficier de l’ensemble de la situation car elle entraînerait potentiellement une réduction de la demande mondiale d’énergie, atténuant davantage les pressions sur les prix aux États-Unis, a-t-il ajouté.

« Si l’Europe entre en récession, il y a évidemment moins de demande pour une large gamme de produits. Nous sommes dans une situation tellement perverse ici [that] cela peut en fait être positif », Dean Baker, co-fondateur du Center for Economic and Policy Research, a déclaré au Washington Post.

Toutefois, si Moscou va plus loin et arrête de vendre son pétrole et son gaz non seulement à l’UE, mais aussi à d’autres marchés, en réponse à une proposition de plafonnement des prix de ses importations d’énergie, elle “menacerait davantage l’économie américaine” selon le papier.

“Cela va pousser l’économie dans la récession. Les prix de l’essence monteront en flèche, revenant au-dessus de son record de 5 $ le gallon presque du jour au lendemain. L’économie ne peut pas digérer 5 $ le gallon – ce serait écrasant », a prévenu Mark Zandi, économiste chez Moody’s Analytics.