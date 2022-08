Les États-Unis pourraient préparer les Ukrainiens à un «combat rapproché» – médias

Le dernier paquet d’armes du Pentagone à Kiev pourrait indiquer une contre-offensive imminente, suggère le Washington Post

Les États-Unis pourraient aider l’Ukraine à se préparer à une contre-offensive imminente contre la Russie, a affirmé le Washington Post, soulignant le type d’armement constituant le dernier lot d’aide militaire promis à Kiev par le Pentagone.

Alors que les expéditions précédentes mettaient particulièrement l’accent sur les obusiers M777 et les multiples systèmes de lancement de fusées HIMARS, le package de 800 millions de dollars récemment annoncé comprend 40 véhicules résistants aux bombes (MRAP) et des lanceurs de missiles à portée plus courte.

L’armure MRAP est destinée à protéger le personnel des explosions et des balles tandis que les rouleaux fixés à l’avant du véhicule aident à créer des passages dans les champs de mines.

Un haut responsable américain de la défense, qui s’est adressé aux journalistes cette semaine sous couvert d’anonymat, a noté que le “le déminage est un très bon exemple de la façon dont les Ukrainiens auront besoin de ce type de capacité pour pouvoir faire avancer leurs forces et reprendre du territoire.”

Washington s’est également engagé à fournir à Kiev des missiles TOW, qui, selon le Post, peuvent être montés sur un trépied lourd ou sur un véhicule comme un Humvee, permettant aux troupes de tirer un missile et de partir rapidement pour éviter les ripostes.

La dernière tranche comprend également des fusils sans recul Carl Gustav et 2 000 cartouches pour eux. La portée de cette arme de quelques centaines de mètres est bien plus proche que la distance entre les forces ukrainiennes et russes le long de la majeure partie de la ligne de front en ce moment.

Cependant, Rob Lee, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute et expert de l’armée russe, a déclaré au Post que la composition du dernier lot d’armes n’est pas la preuve d’une contre-offensive imminente.

Washington pourrait simplement puiser dans des stocks dont il se départissait déjà pour éviter d’expédier d’autres armes avancées vers l’Ukraine. Par exemple, les États-Unis prévoyaient déjà de retirer les Humvees, les MRAP et les missiles TOW.

“Je ne serais pas surpris qu’il y ait un élément économique à cela,” a conclu Lee.