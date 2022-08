Un conflit entre la Chine et Taïwan pourrait détourner l’attention de Washington de Kiev, aurait craint l’UE

Si les tensions américaines avec la Chine au sujet de Taïwan deviennent incontrôlables, cela pourrait entraîner le coût du soutien à l’Ukraine contre la Russie, craindraient des responsables de l’UE. Un déplacement de l’attention hostile de Washington de Moscou vers Pékin serait le “pire scénario” pour les membres européens de l’OTAN, Politico cite un diplomate européen comme disant.

À l’heure actuelle, les confrontations rhétoriques entre Washington et Pékin au sujet d’une éventuelle visite à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ne relèvent pas de l’OTAN, mais “ça pourrait facilement dégénérer” a déclaré la source diplomatique, selon l’article publié lundi. Le média s’est entretenu avec plusieurs sources de l’UE sur la façon dont le bloc économique européen perçoit les tensions à propos de Taiwan.

Politico a noté que jusqu’à récemment, la plupart des États membres de l’UE étaient prudents dans leurs commentaires publics sur Taiwan et la rivalité des États-Unis avec la Chine, un partenaire commercial majeur de l’UE.

Cela contraste avec la rhétorique de l’ancien membre de l’UE, le Royaume-Uni, où les deux candidats à la direction du Parti conservateur cherchent à prendre la tête après que le Premier ministre sortant Boris Johnson s’est engagé à être dur avec Pékin. L’ancien chancelier Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se sont engagés à maintenir une politique étrangère combative alors que chacun faisait campagne pour les votes des membres du parti.

Certains responsables de l’UE ont été assez virulents pour mettre en garde la Chine contre l’utilisation de sa force militaire pour capturer Taïwan. Le nouvel ambassadeur de Bruxelles à Pékin, Jorge Toledo, a prévenu en juillet que “l’UE, avec les États-Unis et leurs alliés, imposera des mesures similaires ou même plus importantes que celles que nous avons prises contre la Russie” sur l’Ukraine, si la Chine attaquait l’île.

Le territoire autonome était le dernier bastion des nationalistes chinois pendant la guerre civile des années 1940 contre les communistes. Les États-Unis ont reconnu le gouvernement de Taipei comme représentant le peuple chinois pendant des décennies. Mais en 1979, Washington a officiellement reconnu la politique “Une Chine”, qui énonce la revendication de souveraineté de Pékin sur Taïwan, bien qu’elle n’ait jamais rompu les relations commerciales et de défense informelles avec l’île.

L’escalade continue des tensions survient alors que Pelosi est en tournée dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique. L’itinéraire officiel du voyage n’inclut pas Taipei, mais il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu’elle pourrait y faire une escale “surprise”.

Pékin a réagi avec colère, avertissant les États-Unis qu’ils pourraient se brûler s’ils “jouaient avec le feu” et lançant un exercice militaire près de Taïwan. Il considère que la politique américaine à l’égard de Taiwan encourage le séparatisme et viole potentiellement l’intégrité territoriale de la Chine. L’armée chinoise a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était prête à agir pour protéger le pays.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.