Les États-Unis pourraient lever les protections pour Yellowstone et les grizzlis des glaciers

BILLINGS, Mont. (AP) – L’administration Biden a fait un premier pas vendredi vers la fin des protections fédérales pour les grizzlis dans le nord des Rocheuses, ce qui ouvrirait la porte à de futures chasses dans le Montana, le Wyoming et l’Idaho.

Le US Fish and Wildlife Service a déclaré que les responsables de l’État avaient fourni des informations “substantielles” selon lesquelles les grizzlis se sont remis de la menace d’extinction dans les régions entourant les parcs nationaux de Yellowstone et Glacier.

Mais les responsables fédéraux ont rejeté les affirmations de l’Idaho selon lesquelles les protections devraient être levées au-delà de ces zones, et ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant les nouvelles lois des États dirigés par les républicains qui pourraient potentiellement nuire aux populations de grizzlis.

“Nous évaluerons pleinement ces menaces potentielles et d’autres”, a déclaré Martha Williams, directrice du US Fish and Wildlife Service.

La décision de vendredi donne le coup d’envoi d’au moins un an d’études supplémentaires avant les décisions finales concernant les régions de Yellowstone et des Glaciers.

Les États veulent que les protections soient levées afin de pouvoir reprendre la gestion des grizzlis et proposer des chasses au public. À mesure que les populations de grizzlis se sont développées, de plus en plus d’animaux se sont déplacés vers des zones occupées par des personnes, créant des problèmes de sécurité publique et des problèmes pour les agriculteurs. Les responsables de l’État ont insisté sur le fait que les futures chasses seraient limitées et ne mettraient pas en danger l’ensemble de la population.

Après que les grizzlis aient temporairement perdu leurs protections dans la région de Yellowstone il y a plusieurs années, le Wyoming et l’Idaho ont programmé des chasses qui auraient permis de tuer moins de deux douzaines d’ours au cours de la saison de chasse initiale. Dans le Wyoming, près de 1 500 personnes ont demandé 12 licences de grizzli en 2018 avant que la chasse ne soit bloquée devant un tribunal fédéral. Environ un tiers des candidats venaient de l’extérieur de l’État. L’Idaho n’a délivré qu’un seul permis de grizzly avant que la chasse ne soit bloquée.

Les législateurs républicains de la région ont également adopté ces dernières années des politiques plus agressives contre les loups gris, y compris des règles de piégeage assouplies qui pourraient entraîner la mort de grizzlis par inadvertance.

Pas moins de 50 000 grizzlis parcouraient autrefois la moitié ouest des États-Unis. Ils ont été exterminés dans la majeure partie du pays au début du siècle dernier par la chasse excessive et le piégeage, et les dernières chasses dans le nord des Rocheuses ont eu lieu il y a des décennies. Il y a maintenant plus de 2 000 ours dans les 48 États inférieurs et des populations beaucoup plus importantes en Alaska, où la chasse est autorisée.

L’expansion de l’espèce dans les régions de Glacier et de Yellowstone a conduit à des conflits entre les humains et les ours, y compris des attaques périodiques contre le bétail et parfois la mutilation mortelle des humains.

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a salué l’annonce de l’administration et a déclaré qu’elle pourrait conduire l’État à reprendre la gestion d’une espèce placée sous protection fédérale en 1975. Il a déclaré que le rétablissement du grizzly “représente un succès en matière de conservation”.

Le Montana a organisé des chasses au grizzli jusqu’en 1991 en vertu d’une exemption aux protections fédérales qui permettait de tuer 14 ours chaque automne.

En 2017, le gouvernement fédéral a cherché à supprimer les protections pour les grizzlis de l’écosystème de Yellowstone sous l’ancien président Donald Trump. Les chasses dans le Wyoming et l’Idaho devaient commencer lorsqu’un juge a rétabli les protections, se rangeant du côté des groupes environnementaux qui ont déclaré que la radiation n’était pas fondée sur des bases scientifiques solides.

Ces groupes veulent que les protections fédérales soient maintenues et qu’aucune chasse ne soit autorisée afin que les ours puissent continuer à se déplacer dans de nouvelles zones.

“Nous ne devrions pas être prêts à faire confiance aux États”, a déclaré l’avocat Andrea Zaccardi, du Center for Biological Diversity.

Dale Evans, un guide de chasse du Wood River Ranch à Meeteetse, dans le Wyoming, a déclaré que la question était complexe et qu’il pouvait comprendre pourquoi les gens tombaient des deux côtés du débat.

“Vous avez tellement d’opinions et certaines d’entre elles ne sont pas fondées sur la science, mais les biologistes sont ceux qui connaissent les faits sur ce que sont les populations et ce qui devrait être considéré comme un objectif pour chaque zone”, a déclaré Evans. « Si vous voulez gérer les grizzlis, il y a un nombre durable qui doit être maintenu en équilibre. Je ne suis pas biologiste, mais je suivrais la science.

Des scientifiques du gouvernement américain ont déclaré que les grizzlis de la région étaient biologiquement récupérés, mais en 2021, ils ont décidé que des protections étaient encore nécessaires en raison de la mort d’ours causée par l’homme et d’autres pressions. Les ours considérés comme problématiques sont régulièrement tués par les agents de la faune.

La demande de permis de chasse à l’ours serait probablement élevée si les protections étaient levées, a déclaré Evans.

“Vous auriez certainement une demande plus élevée, et ce serait probablement très cher”, a déclaré Evans. “Une chasse à l’ours guidée en Alaska peut commencer autour de 20 000 $, alors j’imagine que ce serait très recherché.”

Une décision sur les pétitions des États était attendue depuis longtemps. Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, a déposé jeudi un avis indiquant qu’il avait l’intention de poursuivre en justice pour retard. La pétition de l’Idaho était plus large que celles déposées par le Montana et cherchait à lever les protections à l’échelle nationale.

Cela aurait inclus de petites populations d’ours dans certaines parties de l’Idaho, du Montana et de l’État de Washington, où les biologistes affirment que les animaux ne se sont pas encore rétablis à des niveaux durables. Cela aurait également pu empêcher le retour des ours dans d’autres régions telles que la région des North Cascades.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, Little a déclaré que la décision avait “sept mois de retard”. En vertu de la Endangered Species Act, le US Fish and Wildlife Service est censé émettre une conclusion dans les 90 jours, dans la mesure du possible. Ce délai a été atteint en juin dernier, a déclaré le bureau du gouverneur.

“Alors que nous continuons à évaluer la décision de l’USFWS, il s’agit d’un autre exemple de dépassement fédéral et semble avoir un impact disproportionné sur le nord de l’Idaho”, a écrit Little. Il a déclaré que son bureau «continuerait à repousser le gouvernement fédéral».

Les rencontres avec des grizzlis sont généralement rares dans le nord de l’Idaho, bien que les gestionnaires de la faune avertissent parfois les gens d’être à l’affût des animaux. En 2021, les responsables de l’Idaho Fish and Game ont estimé qu’il y avait entre 40 et 50 grizzlis dans la partie la plus au nord de l’État.

La correspondante d’Associated Press, Rebecca Boone, a contribué depuis Boise, Idaho.

Matthew Brown, l’Associated Press