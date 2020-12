Les responsables américains réfléchissent à l’opportunité d’imposer des tests de coronavirus pour tous les voyageurs en provenance de Grande-Bretagne, faisant potentiellement des dépistages négatifs une condition d’entrée au milieu des préoccupations concernant une nouvelle souche hautement infectieuse de la maladie.

Les responsables ont examiné cette décision à la suite d’une réunion du groupe de travail Covid-19 de la Maison Blanche lundi, a rapporté Reuters, citant le personnel du gouvernement et les représentants des compagnies aériennes informés du plan.

Alors que la Maison Blanche n’aurait pas encore pris de décision finale, les discussions sur cette décision sont intervenues quelques heures après que trois compagnies aériennes – Delta, Virgin Atlantic et British Airways – aient accepté de dépister volontairement les passagers pour le virus à la demande du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui ont demandé qu’ils limitent les vols à ceux qui ont été testés négatifs. Les trois compagnies aériennes opèrent des vols au départ de Londres et devraient commencer les tests cette semaine.

Plus de 40 pays, bien qu’excluant les États-Unis, ont fermé leurs frontières avec le Royaume-Uni depuis dimanche alors que les informations faisant état d’une nouvelle souche virulente de coronavirus font le tour, certains responsables de la santé affirmant qu’elle est environ 70% plus infectieuse que d’autres variantes connues. Cependant, un virologue allemand de haut niveau – Christian Drosten, qui dirige le département de virologie du Charite Center de Berlin – a jeté de l’eau froide sur les rapports les plus alarmistes, disant à RT lundi qu’il était tout simplement trop tôt pour quantifier le danger de la nouvelle souche, soulignant « Données incomplètes. »

