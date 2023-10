Les États-Unis pourraient-ils faire face à une attaque comme celle en Israël ? Franklin Graham met en garde contre les terroristes déjà parmi nous

Alors que le monde est sous le choc des atrocités commises par le Hamas contre des civils israéliens, certains se demandent si les États-Unis pourraient également être vulnérables à un type d’attaque similaire.

Franklin Graham, président-directeur général de la Billy Graham Evangelistic Association, prévient que les États-Unis ont peut-être déjà libéré d’innombrables terroristes dans notre propre pays, déguisés parmi les millions de migrants qui ont envahi notre frontière sud au cours des dernières années.

« Il y a des dizaines de milliers d’hommes en âge de servir dans l’armée, originaires de pays comme Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, qui entrent dans ce pays et nous ne savons pas qui ils sont. Et donc, pourraient-ils simplement mener une attaque coordonnée à un moment donné. où ils entrent dans un théâtre ou une épicerie et commencent à tirer des balles comme ils l’ont fait en Israël ? Cela pourrait arriver », a déclaré Graham à Greta Van Susteren lors d’une conférence de presse. entretien Lundi soir.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

L’attaque sournoise bien planifiée du Hamas à travers la frontière fortement fortifiée d’Israël a également attiré l’attention des législateurs de Washington qui pensent que la prochaine attaque terroriste du type du 11 septembre pourrait provenir de terroristes ayant rejoint les masses traversant la frontière américaine.

« Nous devons prendre l’exemple de ce qui vient de se passer là-bas et dire à nos propres services de renseignement : ‘Qu’avons-nous le long de notre frontière ? Quelles cellules avons-nous autorisées à entrer ici ? » Le représentant américain Kevin McCarthy (R-CA) et ancien président de la Chambre des représentants, a déclaré lundi à l’animateur de radio Hugh Hewitt.

Les républicains ont critiqué l’administration Biden pendant des mois pour son manque de réponse à la crise à la frontière sud. Les législateurs souhaitent que l’administration construise davantage de murs frontaliers, déploie des troupes et mette fin à la désastreuse politique de capture et de remise à l’eau qui a permis à des millions de personnes de pénétrer à l’intérieur du pays.

Aujourd’hui, à l’exemple de ce qui s’est passé le week-end dernier en Israël, un groupe de procureurs généraux républicains dirigé par le procureur général de Floride Ashley Moody appelle à mettre fin à la libération massive de migrants.

Selon Fox Newsune coalition de 27 États a écrit au secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, pour exiger que l’agence apporte « les changements politiques nécessaires afin de combler l’échappatoire de capture et de remise à l’eau que (DHS) exploite actuellement pour mettre en œuvre ses politique de libération massive à la frontière sud-ouest.

Les procureurs généraux notent que certains migrants n’auront pas à comparaître devant le tribunal avant 10 ans en raison du nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays.

« L’administration Biden a laissé passer plus de 7 millions d’immigrants illégaux à la frontière américaine, dont plus de 1,5 million d’évadés et 264 terroristes présumés. Compte tenu de l’afflux massif de migrants non contrôlés à l’intérieur de notre pays, il n’y a aucun moyen de savoir qui est aux États-Unis ou s’ils envisagent de terroriser les Américains », a déclaré Moody dans un communiqué à Fox News numérique.

En juin dernier, le Comité républicain de sécurité intérieure a publié une fiche d’information qualifiant la frontière sud-ouest de « crise historique de sécurité nationale ».

« Avec plus de 1,5 million de fuites connues sous cette administration, il n’y a aucun moyen de savoir combien d’autres menaces potentielles à la sécurité nationale, de criminels violents et de membres de gangs endurcis sont désormais en liberté dans notre pays. notre frontière sud-ouest, mais les rencontres avec des ressortissants chinois ont également augmenté de plus de 1 200 % par rapport à mai 2022 », indique la fiche d’information.

Certaines des données répertoriées par la commission en juin ont été étayées par des données internes des douanes et de la patrouille frontalière divulguées à Renard. Des milliers d’« étrangers présentant un intérêt particulier » en provenance des pays du Moyen-Orient ont été appréhendés par la patrouille frontalière alors qu’ils tentaient de traverser illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours des deux dernières années.

Les étrangers d’intérêt spécial sont des personnes originaires de pays identifiés par le gouvernement américain comme ayant des conditions favorisant ou protégeant le terrorisme ou constituant potentiellement une sorte de menace à la sécurité nationale des États-Unis, a rapporté le média.

Les chiffres, confirmés par plusieurs sources du CBP, montrent que les ressortissants étrangers rencontrés entre les points d’entrée du sud des États-Unis au cours des deux dernières années comprenaient 6 386 ressortissants afghans, 3 152 égyptiens, 659 iraniens et 538 syriens, selon Renard.

En outre, les agents de la patrouille frontalière ont également rencontré 12 624 personnes en provenance d’Ouzbékistan, 30 830 en Turquie, 1 613 en provenance du Pakistan, 164 en provenance du Liban, 185 en Jordanie, 123 en Irak et 15 594 en Mauritanie, a rapporté le média.

Selon Fox, les informations n’incluent pas le nombre de ces migrants qui ont été expulsés ou libérés aux États-Unis avec une date d’audience.

Le média a noté que ces chiffres n’incluent pas le nombre de migrants rencontrés aux points d’entrée ou lors des escapades.

Certains experts ont averti que bon nombre de ces migrants sont des hommes célibataires en âge de servir dans l’armée, voyageant seuls.

La vraie voix de l’Amérique a publié lundi une vidéo de Lukeville, en Arizona, montrant de jeunes hommes « en âge de combattre » qui ont été appréhendés par des agents de la patrouille frontalière dans une région très reculée. Dans la vidéo, aucune femme ni aucun enfant n’est vu car ils ont été traités séparément.

Le média a rapporté que les cartels mexicains amenaient un grand nombre de migrants à Lukeville en provenance de Syrie.