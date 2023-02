Les États-Unis pourraient frapper la crise du plafond de la dette cet été à moins qu’un accord ne soit conclu

Le bureau du budget du Congrès américain (CBO) a déclaré mercredi que le département du Trésor américain épuiserait sa capacité à payer toutes ses factures entre juillet et septembre, à moins que le plafond actuel de 31,4 billions de dollars américains sur les emprunts ne soit relevé ou suspendu.

Dans un rapport de trois pages, le CBO non partisan a averti qu’un défaut de paiement historique de la dette fédérale pourrait survenir avant juillet si les revenus versés au Trésor en avril – lorsque la plupart des Américains soumettent généralement des déclarations de revenus annuelles – sont en retard sur les attentes.

Le rythme des entrées de revenus, associé à la performance de l’économie américaine dans les mois à venir, rend difficile pour les responsables gouvernementaux de prédire la date exacte à laquelle le Trésor pourrait commencer à faire défaut sur de nombreux paiements de dette sans action du Congrès.

“Si le plafond de la dette n’est pas relevé ou suspendu avant l’épuisement des mesures extraordinaires, le gouvernement ne sera pas en mesure de payer intégralement ses obligations”, note le rapport du CBO. “En conséquence, le gouvernement devrait retarder les paiements pour certaines activités, faire défaut sur ses dettes, ou les deux.”

Dans un budget et des perspectives économiques distincts, le CBO a déclaré que les déficits budgétaires fédéraux annuels atteindraient en moyenne 2 billions de dollars américains de 2024 à 2033.

Les républicains menacent de bloquer le relèvement du plafond de la dette

Le rapport a fourni un compte rendu qui donne à réfléchir sur l’onglet des dernières années de dépenses robustes de Washington pour le soulagement de la pandémie de COVID-19, l’amélioration des infrastructures, les mesures pour atténuer le changement climatique et d’autres actions.

Sans aucun doute, cela alimentera les accusations républicaines selon lesquelles les dépenses de l’administration Biden doivent être maîtrisées, même si la nécessité de relever le plafond de la dette est le résultat de dépenses et de réductions d’impôts précédemment approuvées, certaines sous le prédécesseur républicain du président démocrate Joe Biden, Donald Trump.

Les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, veulent suspendre une augmentation du plafond de la dette jusqu’à ce que les démocrates acceptent d’abord de réduire considérablement les dépenses. Les démocrates affirment à leur tour que la limite de la dette ne devrait pas être « prise en otage » par les tactiques républicaines sur les dépenses fédérales.

REGARDER | Biden se moque des républicains sur le plafond de la dette : Biden demande la levée du plafond de la dette Le président américain Joe Biden a utilisé l’état de l’union pour appeler le Congrès américain à lever le plafond de la dette, appelant les républicains à vouloir “prendre l’économie en otage”, suscitant des moqueries et des chahuts en retour.

La sécurité sociale et l’assurance-maladie au centre du débat sur la dette

Après avoir atteint le plafond d’emprunt de 31,4 billions de dollars le 19 janvier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que le Trésor pouvait maintenir les paiements sur la dette, les prestations fédérales et effectuer d’autres dépenses au moins jusqu’au 5 juin en utilisant des rentrées de fonds et des mesures extraordinaires de gestion de trésorerie.

Jusqu’à présent en 2023, pas un jour ne s’est écoulé à Capitol Hill sans que les législateurs ne se disputent le plafond de la dette, alors que les démocrates font pression pour une augmentation rapide et propre du pouvoir d’emprunt du Trésor et que les républicains insistent pour commencer par réduire considérablement les dépenses futures du gouvernement.

La sécurité sociale et l’assurance-maladie, les programmes populaires de retraite et de soins de santé du gouvernement pour les personnes âgées, sont au centre du débat sur la limite de la dette et le financement du gouvernement, car les deux parties s’efforcent également de définir les contours des campagnes électorales présidentielles et législatives de 2024.

“Il y a eu un coup de tambour républicain pour couper la sécurité sociale et l’assurance-maladie”, a déclaré mardi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, aux journalistes.

Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s’est efforcé, sans grand succès jusqu’à présent, d’étouffer ces propos.

“Permettez-moi de dire une fois de plus. Il n’y a aucun programme de la part des républicains du Sénat pour revoir l’assurance-maladie ou la sécurité sociale. Point final”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, flanqué du sénateur Sheldon Whitehouse, est montré ici à Washington le jeudi 2 février 2023. Schumer accuse les républicains de vouloir réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie, une accusation que les dirigeants républicains démentent. (José Luis Magana/Associated Press)

Les prévisions budgétaires de base du CBO pour 2023 révèlent sa première analyse complète des déficits fédéraux à la suite de la récente législation sur les dépenses, y compris la loi américaine sur le climat et les soins de santé de 430 milliards de dollars de Biden et un programme de financement militaire du gouvernement américain de 1,66 billion de dollars avec plus d’aide à l’Ukraine.

La plupart des Américains ne suivent pas de près la saga du plafond de la dette de Washington, mais ils craignent toujours que cela ne nuise à leurs finances, selon un sondage d’opinion Reuters/Ipsos réalisé du 6 au 13 février.

Cinquante-cinq pour cent des adultes américains ont déclaré qu’ils n’avaient que peu ou pas entendu parler du débat, mais les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré que le Congrès devait parvenir à un accord car un défaut de paiement ajouterait au stress financier de leur famille, en grande partie en raison de coûts d’emprunt potentiellement plus élevés.