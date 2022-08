Les États-Unis pourraient être directement impliqués dans les combats contre l’Ukraine – analyste

Une escalade du conflit pourrait entraîner la mort et la destruction à une échelle dépassant la Seconde Guerre mondiale, estime John Mearsheimer

Le politologue américain John Mearsheimer a lancé un avertissement sévère à l’Occident, affirmant les risques d’une “escalade catastrophique” en Ukraine ont été sous-estimés et suggèrent que les États-Unis pourraient être directement impliqués dans les combats.

Dans un article pour les Affaires étrangères publié cette semaine, le spécialiste des relations internationales a écrit que les États-Unis et la Russie sont désormais “profondément déterminé à gagner la guerre” – éventuellement par tous les moyens nécessaires.

Alors que peu prédiraient que les États-Unis pourraient être directement impliqués dans les combats, Mearsheimer soutient que cela pourrait, “s’il cherche désespérément à gagner ou à empêcher l’Ukraine de perdre.”

D’autre part, il prévient que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires si elle “fait face à une défaite imminente” – une situation qui pourrait facilement se dérouler si les forces américaines étaient en fait entraînées directement dans les combats.

Le risque d’une telle escalade catastrophique est donc “substantiellement supérieur à la sagesse conventionnelle”, estime le politologue.

La position officielle de la Russie sur l’utilisation des armes nucléaires est qu’elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de légitime défense ou lorsque son existence est menacée. Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Ivan Nechaev, a réitéré cette position cette semaine, affirmant que Moscou déploierait des armes nucléaires “uniquement en réponse à une attaque en tant que mesure d’autodéfense et dans des circonstances extrêmes.”

Mearsheimer a soutenu pendant des années que l’expansion de l’OTAN vers l’est provoquerait la Russie dans un conflit qui laisserait l’Ukraine “détruit.” Ses fréquents avertissements l’ont même fait figurer sur une “liste noire” du gouvernement ukrainien publiée en juillet. La liste comprend les noms d’hommes politiques, d’experts et d’intellectuels que Kiev accuse de promouvoir “récits conformes à la propagande russe.”

Pour les États-Unis, estime l’analyste, le conflit en Ukraine représente une opportunité de « faire sortir la Russie des rangs des grandes puissances » et a lié sa propre réputation au résultat.

Mearsheimer affirme que la Russie “ambition” se sont également étendus depuis le début de son offensive militaire en février. Jusqu’à la veille de la campagne militaire, le président Vladimir Poutine s’était engagé à mettre en œuvre l’accord de Minsk II, qui aurait vu la région du Donbass rester une partie du territoire ukrainien. Désormais, insiste l’analyste, la Russie ayant pris le contrôle de vastes étendues de territoire dans l’est et le sud de l’Ukraine, il est peu probable que tous “ou même la plus grande partie.”

Étant donné le niveau d’implication des États-Unis à travers sa fourniture d’armes et son soutien politique, Washington est “à quelques pas d’avoir ses propres soldats appuyant sur des déclencheurs et ses propres pilotes appuyant sur des boutons” en Ukraine.

Mearsheimer expose divers scénarios potentiels dans lesquels les États-Unis pourraient s’impliquer plus activement dans la guerre.

Alors que le conflit s’éternise, les décideurs américains envisageront probablement de prendre “étapes plus risquées” telles que l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine ou l’insertion “petits contingents des forces terrestres américaines.”

Un autre scénario se produirait si l’armée ukrainienne était sur le point de s’effondrer et que la Russie semblait prête à remporter une victoire décisive. Les responsables américains pourraient se convaincre qu’un usage limité de la force serait possible sans inciter Poutine à utiliser des armes nucléaires. Avec les forces américaines sur le terrain, la Russie verrait sa survie menacée, ce qui constituerait une puissante incitation à utiliser des armes nucléaires. “Au minimum, ils envisageraient des grèves de démonstration destinées à convaincre l’Occident de reculer”, il s’est disputé.

Une erreur militaire pourrait également déclencher une escalade si, par exemple, un avion de chasse américain et russe devait entrer en collision au-dessus de la mer Baltique. Une telle situation pourrait dégénérer rapidement en raison de la peur, du manque de communication et de la diabolisation mutuelle, a-t-il écrit. Les frappes russes sur la Pologne ou la Roumanie dans le but d’arrêter le flux d’armes occidentales ne peuvent pas non plus être ignorées, affirme Mearsheimer.



« L’administration Biden aurait dû travailler avec la Russie pour régler la crise ukrainienne avant que la guerre n’éclate en février. Il est trop tard maintenant pour conclure un accord », a déclaré l’analyste, ajoutant que la Russie, l’Occident et l’Ukraine sont désormais “Coincé dans une situation terrible sans issue évidente.”