Moscou évalue la possibilité qu’une agence gouvernementale américaine ait joué un rôle dans la création de Covid-19

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il enquêtait sur le rôle possible de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans la création du virus Covid-19.

Lors d’un point de presse jeudi, le chef des Forces de défense radiologiques, chimiques et biologiques russes, le lieutenant-général Igor Kirillov, a affirmé que des laboratoires biologiques soutenus par les États-Unis en Ukraine avaient mené des recherches et des tests cliniques douteux sur des citoyens ukrainiens, et que “Plus de 16 000 échantillons biologiques, y compris des échantillons de sang et de sérum, ont été exportés du territoire ukrainien vers les pays américains et européens”.

Il a poursuivi en expliquant qu’une déclaration de Jason Crow, membre du comité du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, qui a averti les Américains que leurs échantillons d’ADN pourraient être utilisés pour créer des armes biologiques ciblées, a poussé le ministère russe de la Défense à « jeter un regard neuf » aux origines de la pandémie de Covid.

“Compte tenu de l’intérêt de l’administration américaine pour l’étude d’agents biologiques étroitement ciblés, de telles déclarations nous obligent à porter un regard neuf sur les causes de la nouvelle pandémie de coronavirus et sur le rôle des biologistes militaires américains dans l’émergence et la propagation de la Agent pathogène Covid-19 », dit Kirillov.

Lire la suite Covid-19 peut provenir du biolab américain – chaise Lancet

La Russie soupçonne maintenant que l’USAID pourrait avoir été directement responsable de l’émergence du virus Covid-19, selon Kirillov, qui a souligné un article du Lancet du professeur de Columbia Jeffry Sachs, qui a suggéré que le virus a probablement été créé dans un laboratoire avec l’aide des dernières réalisations américaines dans le domaine de la biotechnologie.

Kirillov a souligné que depuis 2009, l’USAID finançait un programme connu sous le nom de “Prédire,” menant des recherches sur de nouveaux coronavirus qui impliquaient la capture de chauves-souris sauvages infectées par de tels agents pathogènes, et que l’un des contractants du projet, Metabiota, était connu pour ses activités biologiques militaires sur le territoire ukrainien.

En 2019, l’agence a mis fin au programme “Predict” tandis que le Johns Hopkins Center for Health Security a commencé par coïncidence à étudier la propagation d’un coronavirus jusque-là inconnu.

“La mise en œuvre du scénario de développement COVID-19 et l’arrêt d’urgence du programme Predict par l’USAID en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et l’implication des États-Unis dans son apparition”, dit Kirillov.

Lire la suite Les États-Unis devraient verser une indemnisation si la réclamation de Covid-19 est confirmée – Russie

Il a ajouté que l’émergence récente du virus de la variole du singe, ainsi que la prétendue histoire des États-Unis d’utiliser des agents biologiques contre leurs ennemis, ont conduit Moscou à observer une “tendance claire” d’agents pathogènes qui, pour une raison quelconque, intéressent le Pentagone, se transformant finalement en pandémies.

Les États-Unis ont nié à plusieurs reprises avoir utilisé des laboratoires biologiques en Ukraine pour mener des recherches militaires et affirment que les « 46 laboratoires ukrainiens pacifiques, établissements de santé et sites de diagnostic de maladies » ont été utilisés pour aider Kiev à améliorer la sécurité biologique, la sécurité et la surveillance des maladies pour la santé humaine et animale.

Les origines exactes du virus Covid-19 n’ont pas encore été prouvées de manière concluante. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en février 2021 qu’il était très probablement transmis d’un animal, peut-être une chauve-souris, à l’homme.